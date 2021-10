US-Autor Jonathan Franzen kommt über Online-Lesung nach MV

Rostock

„Am Samstag kann das Publikum zum ersten Mal live dabei sein, wenn der Autor mit dem Moderator Jan Ehlert über seinen gerade erschienenen und bereits hymnisch gefeierten Roman spricht“, sagt Ulrika Rinke, Leiterin des Literaturhauses Rostock. Die Rede ist von Jonathan Franzen und seinem neuen Buch „Crossroads“. Der 16. Oktober ist also als Termin gesetzt. Grund für diesen Coup ist der Umstand, dass das Literaturhaus Rostock Mitglied im Netzwerk der Literaturhäuser ist. Weitere Kooperationspartner der Lesung sind das Hamburger Literaturhaus sowie NDR Kultur und NDR Info. Die Veranstaltung findet übrigens zweisprachig statt, Tickets sind über die Homepage des Literaturhauses Hamburg erhältlich.

Der Autor wird aus Kalifornien zugeschaltet

Es ist also eine Premiere: Jonathan Franzen ist in dieser virtuellen Veranstaltung erstmals in einer deutschsprachigen Veranstaltung zu erleben. So werden die Zuschauer dem Schriftsteller ins Gesicht schauen können. Der Autor wird live aus Kalifornien ins Rolf-Liebermann-Studio Hamburg zugeschaltet; die deutsche Lesung übernimmt Bernt Hahn von NDR Kultur. Die Literaturkritik ist sich einig – das Werk von Franzen wird schon jetzt hoch gelobt. „Crossroads“ soll auch Franzens Auftakt zu einer Trilogie sein, die der westlichen Kultur auf den Grund geht.

Rostocker Autor präsentiert sein Buch über Afghanistan

Die Lesung mit Jonathan Franzen bettet sich ein in die derzeitigen Angebote des Rostocker Literaturhauses, die sowohl digital als auch analog stattfinden. „Für den Oktober haben wir erneut ein vielfältiges Programm zusammengestellt“, sag Ulrika Rinke. „Vor Ort dürfen wir Bestseller-Autorin Alena Schröder mit ihrem teils in MV angesiedelten Roman begrüßen“, kündigt Rinke an. Alena Schröders neues Werk heißt „Junge Frau, am Fenster stehend, Abendlicht, blaues Kleid“ und wird am 26. Oktober im Literaturhaus vorgestellt. Ein weiteres Buch mit Bezug zu Mecklenburg-Vorpommern stellt der Autor selbst vor: „Wir freuen uns besonders auf die Buchpremiere des Rostocker Autors Wolf Gregis“, erklärt Ulrika Rinke dazu. Gregis hat im Buch „Sandseele“ seine Erfahrungen als Offizier in Afghanistan verarbeitet. Lesungstermin ist am 20. Oktober – vor Publikum in der Universitätsbuchhandlung Hugendubel Rostock.

Extra-Angebote für junge Literatur für Rostock

Die Angebote des Jungen Literaturhauses – die weitere Angebote des Literaturhauses Rostock altersmäßig etwas abgrenzen – wenden sich an ein junges Publikum, vorrangig in Schulen, Kitas und Bibliotheken. Derzeit beteiligt sich das Junge Literaturhaus an den Jüdischen Kulturtagen der Stadt. Eine virtuelle Vorlesezeit für Familien mit der Schriftstellerin Holly-Jane Rahlens gibt es am 20. Oktober. Ihr Buch heißt „Stella Menzel und der goldene Faden“, das Angebot gibt es im Rahmen der Jüdischen Kulturtage 2021 in Rostock. Interessierte können sich über kipro@literaturhaus-rostock.de anmelden und erhalten sodann den Zugangslink.

Der Autor Jonathan Franzen, 1959 geboren, erhielt für seinen Weltbestseller „Die Korrekturen“ 2001 den National Book Award. Er ist Mitglied der amerikanischen Academy of Arts and Letters, der Berliner Akademie der Künste und des französischen Ordre des Arts et des Lettres. 2013 wurde ihm für sein Gesamtwerk der WELT-Literaturpreis verliehen. Der Autor lebt heute in Santa Cruz, Kalifornien.

Klützer Literaturhaus mit „Kultournacht“

Literatur spielt also im Land wieder eine Rolle im Veranstaltungskalender. Das Literaturhaus Uwe Johnson in Klütz lädt am 16. Oktober zur „7. Klützer Kultournacht“ ein. Die Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm an den vielen Plätzen in Klütz. „Monsterquatsch und Wackelzahn“ mit dem Theater Lila Lindwurm ist ein Angebot für Kinder. Zu sehen ist zudem eine Ausstellung über Uwe Johnson, auch eine Entdeckungstour durch diese Ausstellung wird an diesem Tag geboten. Der Förderverein des Literaturhauses ist ebenfalls mit im Boot, es gibt einen Literarischen Spaziergang auf den Spuren Uwe Johnsons durch Klütz. Zum Abschluss des Tages wird Klezmer-Musik mit der Band „manifest“ aus Potsdam geboten.

Auch in Greifswald wird wieder gelesen

Auch im Greifswalder Koeppenhaus wird gelesen. Bei einem Thema darf das Publikum ein bisschen hinter die Kulissen der Literatur blicken: „Don Quijote: Träumer oder Lebenskünstler?“ heißt der Vortrag, der am 22. Oktober im Greifswalder Lutherhof angeboten wird, mit Claudia Rapp-Neumann und Eckhart Neumann. Es geht darin um die literarische Figur Don Quijote, die sich trotz aller Rückschläge nicht entmutigen ließ – versucht wird auf diese Weise eine psychologische Deutung des literarischen Helden.

