Wer hat die schönste Laube in MV? Stimmen Sie noch bis Mittwoch ab

Rostock

Nur noch einen Tag: Die OSTSEE-ZEITUNG sucht die schönste Laube in MV. Aus den zahlreichen Bewerbungen, können Sie zwischen den schönsten 10 Kleingärten wählen. Doch wer erhält den Titel und einen 500 Euro Gutschein für das Rostocker Möbelhaus Ikea? Stimmen Sie jetzt noch ab. Hier geht es zur Abstimmung.

Von 1075 Teilnehmern haben bis jetzt (Stand Dienstag 11 Uhr) 38,5 Prozent für die Laube von Marcel Tack und seine Frau gestimmt. Auf Platz zwei liegt die Laube von Familie Stoll mit 22 Prozent und auf Platz drei ist der Kleingarten Daniel Schumann und Sanra Hanke mit 14,6 Prozent. Doch wer den Titel „Die schönste Laube in MV“ bekommt, wird erst am Ende der Abstimmung feststehen. Der Gewinner wird im Anschluss sowohl in der Zeitung als auch online vorgestellt.

Von OZ