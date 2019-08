Schwerin

Es gibt kaum eine Band, zu der der Name so gut passt wie hier: Status Quo. Es ist eben, wie es ist. Und es verändert sich kaum. Der unverkennbare und quasi unzerstörbare Sound der Band, von den ganz frühen Nummern mal abgesehen, böte eigentlich die Chance, einmal alle Nummern in einem Rutsch durchzuspielen. Das tat die Band in Schwerin aber nur zum Teil, es gab zum Beispiel ein „What You’re Proposing“-Medley, in das andere Nummern eingebettet waren, aber sonst spielte die Band ihre Hits wie „Down, Down“, „Whatever You Want“ oder „In The Army Now“ hübsch nacheinander. Die Band – das ist eigentlich nur noch Francis Rossi, der vier Mitstreiter um sich versammelt hat. Am bekanntesten dürfte dabei Keyboarder Andy Bown sein, der seit den späten Siebzigern dabei ist und hin und wieder auf der Bühne auch zur Gitarre greift.

Zur Galerie Die britische Rockband Status Quo ist am Dienstagabend auf der Schweriner Freilichtbühne aufgetreten.

Doch der zentrale Punkt im Geschehen blieb Francis Rossi. Der Gitarrist und Sänger, inzwischen 70, ist nicht nur das einzige verbliebene Gründungsmitglied, sondern auch Kopf und Herz der Gruppe, ein witziger Geschichtenerzähler dazu. Die Band ist eben sein Leben, seit 1962 bereits. Nebenbei unterhielt Rossi das ergraute Publikum mit Anekdoten, machte auch einige Witze übers Älterwerden, servierte skurrile Alltagsbeobachtungen und nahm sich auch selber auf die Schippe. Der Gute-Laune-Abend steuerte auf den größten Hit der Band zu, natürlich „Rockin’ All Over the World“, der kurioserweise eine Fremdkomposition ist, nämlich einst von John Fogerty (CCR) kam. In Schwerin wurde durchgerockt, die gute Laune hielt. Und das neue Status-Quo-Album „Backbone“ kommt im September.

Von Thorsten Czarkowski