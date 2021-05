Freizeitangebote an der Küste - Urlaubs-Start in Kühlungsborn: Die ersten Gäste genießen Sonne an der Ostsee

In Kühlungsborn ist der Tourismus am Wochenende noch nicht so recht in Gang gekommen. Einige Anbieter der Freizeitbranche haben noch gar nicht geöffnet. Dennoch konnten die ersten Gäste das gute Wetter genießen.