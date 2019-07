Wismar

Die Vergewaltigung von Wismar ist offenbar aufgeklärt: Ein 19-Jähriger aus Nordwestmecklenburg soll der Täter sein. Er ist am heutigen Donnerstag verhaftet worden. Nach dem Tatverdächtigen ist mit einem Phantombild gefahndet worden. Zu dem gab es laut Staatsanwaltschaft einen erfolgreichen Hinweis aus der Bevölkerung, woraufhin vom Verdächtigen eine DNA-Probe entnommen wurde.

Auf diesem Parkplatz des Real-Marktes in Kritzow bei Wismar wartete der Vergewaltiger am Freitag auf sein Opfer. Quelle: Michaela Krohn

Mann soll 50-jährige Frau am Autobahnkreuz bei Wismar missbraucht haben

Dem 19-Jährigen wird vorgeworfen, am 5. April gegen 21 Uhr auf dem Parkplatz des Real-Marktes in Kritzow eine 50 Jahre alte Frau gezwungen zu haben, mit ihm in ihrem Auto in einen abgelegenen Wirtschaftsweg nahe des Autobahnkreuzes Wismar A14/A20 zu fahren. Dort soll er die Frau unter Anwendung massiver Gewalt vergewaltigt haben. Anschließend soll er mit dem Fahrzeug der Geschädigten nach Wismar zurückgefahren sein. Bevor er aus dem Auto ausstieg und zu Fuß flüchtete, soll er sein Opfer gezwungen haben, ihm auch noch ihr Bargeld zu geben.

Seit dem 10. April ist nach dem Verdächtigen mit einem Phantombild gefahndet worden. Der Gesuchte ist vom Opfer als sehr schlank und etwa 1,75 Meter groß beschrieben worden. Er habe kurze blonde Haare, in der Stirn bis zu den Augenbrauen reichend und soll während der Tat eine schwarze Jacke mit weißen Streifen, eine dazu passende schwarze Hose und helle Schuhe getragen haben.

Danach sind mehrere Hinweise bei der Polizei eingegangen. Der Ermittlungserfolg beruht laut Staatsanwalt Schwerin neben dem Hinweis aus der Bevölkerung auch auf der umfangreichen und intensiven Arbeit der zuständigen Beamten der Kriminalpolizeiinspektion Schwerin.

Kerstin Schröder