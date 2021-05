Die Pandemie sorgte für begrenzte Teilnehmerzahlen. Dennoch wollte der Deutsche Gewerkschaftsbund nicht auf Kundgebungen zum 1. Mai verzichten. In Rostock sprach Ministerpräsidentin Manuela Schwesig über die Herausforderungen der Krise und erklärte, was sie für Arbeitnehmer im Land tun will.