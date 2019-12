Weihnachtlicher Ausklang in Ulrichshusen

Ulrichshusen

Man muss sich wohl ein „ Weltmusikquartett“ nennen dürfen, um mit internationaler Folklore, Weihnachtliches eingeschlossen, so umzugehen, wie es das mittlerweile als solches bezeichnete Quadro Nuevo seit 1996 tut: mit vier Beteiligten und einem Instrumentarium, das glatt für die doppelte Besetzung reichte. Vielseitigkeit also mit Saxofonen und Klarinetten (Mulo Francel), Kontrabass und jeder Menge Schlagwerk ( D. D. Lowka), Akkordeon, Vibrandoneon und Bandoneon (Andreas Hinterseher), Salterio und Harfe ( Evelyn Huber). Und: Natürlich ist weltweit kein Lied davor sicher, nicht Gegenstand eines der bisher 3000 Konzerte geworden zu sein – oder noch zu werden.

Folkloristisches und Jazzinterpretationen

Im letzten Weihnachtskonzert auf Schloss Ulrichshusen demonstrierte das Ensemble einmal mehr seine verblüffenden Fertigkeiten im kreativ-improvisatorischen Umgang mit internationalem Liedgut. Deren Melodien, ihre charakteristischen Motive, melodischen Färbungen und rhythmischen Besonderheiten fungieren dabei als Initialzündungen für einen Musizierstil, der Folkloristisches mit Jazzimprovisationen mischt. Er nutzt Ersteres sozusagen als „Steinbruch“, um damit neue, auch völlig andere Klanggebäude zu errichten. Die oft recht unmittelbar wirkenden Erlebniswerte der Originale erhalten damit auch eine rationale Ebene, die das Verfolgen ihrer Verarbeitungen zum besonders spannenden Hörerlebnis werden lässt. Vorausgesetzt, man besitzt jenes hohe intellektuelle, musikantische und spieltechnische Format, mit dem das Quadro Nuevo nun schon so lange glänzt.

Das Quartett spielte besondere Stärken aus

In Ulrichshusen fiel das natürlich etwas spezieller, besinnlicher, aber gerade deswegen nicht weniger kunstfertig aus. Inhalte und Bekanntheitsgrade vieler weihnachtlicher und anderer Lieder oder Stücke – zum Beispiel auch aus Ägypten und dem Vorderen Orient – hoben eine der besonderen Stärken des Ensembles hervor: die Fähigkeit, den Hörer nur geschickt dosiert mit Tonmassen zu überrumpeln und ihn zumeist mit leisen, eindringlichen, intim kammermusikalischen Tönen und subtiler Klanglichkeit zu fesseln – und damit zu beschäftigen. Es sind also keine Sündenfälle, auch hochemotionale Weihnachtsliteratur klanglich umzustrukturieren und sie – mit offensichtlichem Respekt – für Ausflüge in musikalisch ganz neuartige Dimensionen zu nutzen. Wer das so gekonnt, so überzeugend wie das Quadro Nuevo hinbekommt, der hat dazu alles Recht. Und das Publikum? Hell begeistert.

Von Ekkehard Ochs