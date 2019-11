Wie OZ-Leser mithalfen, den Sandmann zu retten

Rostock

Dass der Sandmann im NDR-Fernsehen weiter ausgestrahlt werden konnte, war auch der OSTSEE-ZEITUNG zu verdanken. OZ-Mitarbeiterin Cornelia Hoffmann hatte im Januar 1992 für den Erhalt des Sandmanns eine Unterschriften-Aktion initiiert. „Ich hatte damals einen dreijährigen Sohn, also im Sandmännchen-Alter, der war natürlich traurig“, sagt Cornelia Hoffmann heute. Flugs startete sie über die OZ-Lokalredaktionen einen Aufruf, der große Resonanz hatte: Rund 113 000 Zuschriften erreichten die OZ. „Nicht nur Kinder haben geschrieben, Post kam auch von Kindergärten“, erinnert sich Cornelia Hoffmann. Einige Kinder schickten Zeichnungen. „Auch Großeltern haben geschrieben.“ Der öffentliche Druck zeigte Wirkung. Am 17. Januar 1992 lenkte der NDR ein, Intendant Jobst Plog erklärte, den Sandmann ab 20. Januar 1992 auszustrahlen, Sendeplatz: 19 Uhr im Dritten Programm. Damit kam das Sandmännchen auch in den Westen, in das gesamte NDR-Sendegebiet. So zeigten die Zuschauerproteste aus Mecklenburg-Vorpommern Wirkung, auch mit Hilfe der Medien.

Von Thorsten Czarkowski