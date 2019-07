Schwerin

Es gibt diesen Witz: Wenn Bäume WLAN-Signale senden würden, die wir für unsere Smartphones benötigen, statt des Sauerstoffs, den wir zum Leben brauchen, könnte man vor lauter Wald nicht mehr geradeaus gucken. Nur ein Witz?

Zwei Aufforstungsideen zum Schutz des Klimas bewegen die Republik. Doch Mecklenburg-Vorpommern scheint davon unberührt, obwohl der Waldanteil im Vergleich recht gering ist. Die Eidgenössische Technische Hochschule ( ETH) Zürich hat eine Studie vorgelegt, die zeigt, wie das 1,5-Grad-Ziel des Weltklimarates gewuppt werden kann: Weltweit eine Milliarde Hektar Wald anpflanzen! Diese Masse an Bäumen würde die vom Menschen verursachten klimaschädlichen CO2-Emissionen aufnehmen. Sie könnten 205 Millionen Tonnen Kohlenstoff speichern – ein Drittel der Belastung, die der Mensch seit der Industriellen Revolution in die Atmosphäre geblasen habe.

Die Fläche der USA oder 25 Mal Deutschland

Das wären bei den 2,8 Milliarden Hektar Wald weltweit noch mal ein Drittel zusätzlich: die Fläche der USA oder 25 Mal Deutschland. Das klingt enorm viel. Doch laut Schweizer Wissenschaftler sei das machbar, wenn Flächenländer mitziehen. Demnach könnten Russland, USA, Kanada, Australien, Brasilien, China Flächen bereitstellen, ohne dass landwirtschaftliche Interessen oder urbane Regionen betroffen wären.

Eine Milliarde Hektar Wald weltweit mehr Nach einer Klimastudie der Eidgenössischen Technischen Hochschule ( ETH) Zürich könnte die Erderwärmung gestoppt werden, wenn in den nächsten Jahren weltweit eine Milliarde Hektar Wald angepflanzt wird. Die ETH sieht bei folgenden Ländern Aufforstungskapazitäten: Russland mit 151 Millionen Hektar, USA mit 104 Millionen Hektar, Kanada mit 79 Millionen Hektar, Australien mit 58 Millionen Hektar, Brasilien mit 50 Millionen Hektar und China mit 40 Millionen Hektar. Ganz Europa könne demnach 51 Millionen Hektar leisten, Deutschland sei mit 3,2 Millionen Hektar gefordert. Derzeit gibt es weltweit 2,8 Milliarden Hektar Wald. Das ETH-Aufforstungsprogramm würde ein Drittel zusätzlich realisieren.

Deutschland spielt in dieser Gleichung zwar eine verschwindend geringe Rolle. Doch obwohl das Land mit 11,4 Millionen Hektar recht gut bewaldet ist, sieht Julia Klöckner ( CSU) Bedarf. Die Bundesagrarministerin fordert eine Aufforstungsinitiative mit dem Titel „Mehrere-Millionen-Bäume-Programm“. 110 000 Hektar will Klöckner aufforsten lassen – um Verluste durch Sturm, Dürre und Schädlingsbefall aus 2018 und der ersten Hälfte 2019 auszugleichen.

Zweimal Rügen oder einmal Teneriffa

Legt man die ETH-Daten auf Basis der Bevölkerungszahlen zugrunde, müsste sich MV bei 1,61 Millionen Einwohnern eigentlich mit 212 000 Hektar Zusatzwald beteiligen. Ein Drittel mehr, als MV schon hat. Mehr als die doppelte Fläche Rügens oder einmal Teneriffa. Utopisch! Der Nordosten steht mit 588 000 Hektar Wald (24 Prozent der Landesfläche) am Ende der bundesdeutschen Waldstatistik. Jährlich kommen 500 bis 1000 Hektar dazu. Nur Schleswig-Holstein liegt mit 182 000 Hektar (10,3 Prozent) hinter MV. Für beide als Kornkammer der Nation und als Küstenländer nachzuvollziehen. Doch Waldexperten sehen Spielraum. Bernd von Heydebreck von den Familienbetrieben Land & Forst in MV sagt: „Beim Waldbestand haben wir sehr viel Luft nach oben.“

Wald in Mecklenburg-Vorpommern In Mecklenburg-Vorpommern stehen 588 000 Hektar Wald. Das sind 24 Prozent der Landesfläche. Pro Jahr werden gerade mal 500 bis 1000 Hektar neu aufgeforstet. In der bundesweiten Waldstatistik steht MV auf dem vorletzten Platz vor Schleswig-Holstein mit gerade mal 182 000 Hektar (10,3 Prozent). Durchschnittlich ist Deutschland zu 32 Prozent der Landesfläche bewaldet. Das sind 11,4 Millionen Hektar Wald. Länder wie Bayern mit 2,6 Millionen Hektar Wald, Baden-Württemberg mit 1,4 Millionen Hektar, Niedersachsen mit 1,2 Millionen Hektar, Rheinland-Pfalz mit 836 000 Hektar oder Nordrhein-Westfalen mit 888 000 Hektar liegen mit mehr als 30 Prozent der Landesfläche deutlich darüber. Prozentual liegt Rheinland-Pfalz mit 42,1 Prozent vor Hessen (41,7 Prozent), dem Saarland (38,3 Prozent), Baden-Württemberg (38,1 Prozent) und Bayern (36,3 Prozent).

Auch der Präsident der Waldeigentümer, Hans-Georg von Marwitz, ist über Klöckners Vorstoß erfreut: „Wir begrüßen es, dass die Bundesregierung eine Unterstützung für die Wiederaufforstung leisten wolle.“ Klöckner will die Mittel dafür aus dem Energie- und Klimafond (EKF) bereitstellen. Die CSU-Politikerin sagt: In den 80er-Jahren sei das Waldsterben das beherrschende Gesellschaftsthema gewesen. Damals seien die Schäden aber nicht so dramatisch gewesen – nur heute, in Zeiten des Klimawandels, interessiere das nicht mehr. Partikulare Interessen würden vorgehen.

Quelle: Benjamin Barz

Karl-Joachim Baron von Brandenstein vom Vorstand des Waldbesitzerverbandes MV sagt: „Wir freuen uns über jeden Hektar Wald mehr.“ Aber die Flächen, die in Frage kämen, seien in Besitz des Landes, von Bauern, der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (BDU), der Treuhandnachfolgerin BVVG, dienen als militärische Liegenschaften oder sind als ehemalige Truppenübungsplätze nun Naturschutzgebiet. In diesen geschützten Gebieten gehe in Sachen Aufforstung aus Artenschutzgründen gar nichts. Von Brandenstein: „Das soll unbewaldet bleiben. Da darf nichts aufgeforstet werden.“

Zur Aufforstung kommen nur Grenzertragsstandorte in Betracht

Die Landwirte geben ihre Flächen ungern zur Aufforstung frei, da sie damit dann kein Geld mehr verdienen würden. Das bestätigt auch der Bauernverband, der wenig „Motivation sieht, Agrarflächen aufforsten zu lassen“. Für die Bauern müssten Aufforstungssubventionen her, sollte Klöckner ihren Vorstoß ernst meinen. Nicht so einfach. Aus Sicht des Waldbesitzers und Landwirtes von Brandenstein würden sich eher Regionen mit geringen Niederschlägen im Osten des Landes eignen. Aus dem Landwirtschaftsministerium in Schwerin heißt es: „Aus hiesiger Sicht kommen nur untergeordnete Bereiche in MV zur Aufforstung in Betracht und das wären Grenzertragsstandorte.“ Das sind Flächen, auf denen Ackerbau nur unter hohem Aufwand möglich ist. Aber auch dort gelte es, die betrieblichen Entscheidungen eines jeden Landwirts zu respektieren.

Natur- und Artenschutz versus Klimaschutz

Land, das sich zur Aufforstung eignen würde, sei in den Händen der BVVG, die seit 1992 für den Bund Geld mit der Privatisierung dieser Flächen verdient. Dort heißt es, dass in MV noch 41 000 Hektar Acker- und Grünland und 750 Hektar Wald in BVVG-Hand sei und die Institution weitere 20 000 Hektar in den ostdeutschen Bundesländern zur Sicherung des nationalen Naturerbes, also als Naturschutzgebiet, ausweisen werde – wo keine Aufforstung stattfinden darf. Karl-Joachim von Brandenstein: „Wenn Frau Klöckner sich im Vorfeld mit dem Finanzministerium abgesprochen hätte, wie viel Prozent der Agrarfläche die freigeben würden zur Aufforstung, wäre ihr Vorschlag glaubwürdiger gewesen. Für die CO2-Speicher wäre jeder aufgeforstete Hektar ein Gewinn. Aber die Umsetzung ist schwierig.“

In MV scheinen nur noch Gebiete aus dem Flächenpool der Landesforsten für Ausgleichsmaßnahmen, die aber kaum noch vorhanden sind, zu bleiben, und brach liegende Böden in der Zuständigkeit der Landesgesellschaft – die ist dem Landwirtschaftsministerium unterstellt. Also wäre Backhaus gefragt.

Michael Meyer