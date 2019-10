Wie wichtig war MV für die Reformation?

Rostock

Die ersten Ansätze zur Reformation entstanden im 15. Jahrhundert. Ein Ziel von Martin Luther war es, die biblischen Schriften auf Deutsch zu veröffentlichen. Im heutigen Mecklenburg-Vorpommern gab es Prediger, die sich ebenfalls für eine reformierte Kirche einsetzten: Joachim Slüter, Christian Ketelhot, Heinrich Never oder Johannes Bugenhagen.

Ab 1523 übernahm Joachim Slüter (1490 bis 1532) das Amt des Pfarrers an der Kirche St. Petri in Rostock. Er predigte „als Erster in niederdeutscher Sprache und hatte großen Zulauf aus dem einfachen Volk“, erzählt der Publizist und Museumsberater Wolf Karge. Die Veranstaltungen des Pfarrers Slüter waren wohl so gut besucht, dass sie aus Platzgründen draußen stattfinden mussten.

Die Hochzeit eines Pfarrers

Durch seine Predigten wurde Slüter aufs Schärfste von der katholischen Kirche angegriffen. Dennoch hielt die Stadt Rostock zu ihm. Der Zorn der katholischen Kirche wurde noch größer, als der Pfarrer das Zölibat brach. Er heiratete 1528 Katarina Gelen, die Tochter eines Rostocker Schmieds.

Bei der Hochzeit des Paares sollten Ratsmusikanten spielen. Einige von ihnen weigerten sich jedoch. Der Grund: Sie glaubten an die alte Kirche, in der Priester im Zölibat lebten. Aus Erzählungen heißt es: Die Menschen, die als Zuschauer vor Ort waren, sprangen auf und sangen für die frisch Vermählten.

Slüter brachte mehrere Gesangbücher auf Niederdeutsch heraus. Heute steht zu seinen Ehren ein Denkmal an der Petrikirche in der Rostocker Altstadt. Auf dessen Grabplatte steht: „Grabmal des Magisters Joachim Slüter, welcher im Jahre des Herrn 1523 das Evangelium in dieser Stadt rein zu predigen anfing, deshalb vergiftet ward und am Pfingsttage 1532 starb.“ Der Giftmord sei nie nachgewiesen worden, so Wolf Karge.

„Da schwätzt ein ungelehrter Esel!“

In Wismar trat zu etwa derselben Zeit der Franziskaner-Mönch Heinrich Never (etwa 1486 bis 1553) in die Reformation ein. „Figuren wie Slüter oder Never emanzipierten sich von dem üblichen Glauben“, erklärt der Kirchenhistoriker von der Universität Rostock, Heinrich Holze. Die Predigten von Never seien in der Bevölkerung positiv aufgenommen worden. Deshalb wurde von der katholischen Kirche kurzzeitig das Drucken von Nevers Werken verboten. Trotzdem predigte er weiter.

Auch in Stralsund gab es eine wichtige Persönlichkeit: Mönch Christian Ketelhot. Von ihm stammte auch der berühmte Satz: „Da schwätzt ein ungelehrter Esel!“ Den Satz soll er gesagt haben, als er in einer Predigt als Ketzer beleidigt wurde. Der Mönch prangerte in seinen Reden vor allem die Missstände in der Stadt Stralsund an.

Interessant sei, dass Persönlichkeiten wie Slüter, Never oder Ketelhot aus dem Nichts kamen, so Heinrich Holze. „Sie tauchen einfach auf und sammeln große Mengen an Leuten um sich“, sagt der Professor. Generell könne die Reformation in zwei Strömungen unterteilt werden. Eine entstand aus dem Volk und gilt eher als unruhig. Die andere wurde von den Landherren gelenkt, um ihre eigene Macht zu stärken.

Mitstreiter Luthers

Zu der zweiten Bewegung gehöre auch der Pommer Johannes Bugenhagen (1485 bis 1558). Der Mitstreiter und Beichtvater von Martin Luther sei für eine geordnete Durchführung der Reformation gewesen. Er studierte an der Universität Greifswald und wurde 1523 zum Pfarrer in Wittenberg.

Als eine Art kirchlicher Diplomat sorgte Bugenhagen dafür, dass die neuen Überzeugungen der evangelischen Kirche in die damaligen Landesverfassungen flossen. Dazu reiste er nach: Dänemark, Hamburg, Braunschweig-Wolfenbüttel, Lübeck, Norwegen, Schleswig-Holstein und Pommern. Damit schuf er auch neue Gesetze für die Länder. Viele der Verfassungen waren noch jahrhundertelang gültig.

Generell sei die Reformation noch in der heutigen Zeit spürbar. „Sie begegnet uns in Form der vielen Klöster“, so Heinrich Holze. Diese werden mittlerweile für Bildungs- und Sozialaufgaben genutzt. Die Übergabe von sozialen Aufgaben in staatliche Hand fing nach Meinung des Historikers schon im 16. Jahrhundert an.

Von Dimitri Paul