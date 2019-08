Wismar

Seit 20 Jahren feiern die Wismarer im August ihr Schwedenfest. Die Aufbauarbeiten auf dem Marktplatz sind in vollem Gange. Am Donnerstag beginnt das größte Volksfest in Mecklenburg. Am Freitag wird es von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig und Bürgermeister Thomas Beyer (beide SPD) sowie dem schwedis...