100 Kilometer geschafft: Wismarerinnen marschieren fast 21 Stunden bei strömendem Regen

Wismar

Sie sind wieder marschiert: Die Wismarerinnen Michaela Kairies und Christiane Lenz haben zu Fuß 100 Kilometer zurückgelegt – am Stück und mit straffem Tempo: 20 Stunden und 36 Minuten haben sie für die Strecke gebraucht. Die bringt die beiden Extrem-Sportlerinnen in die Hall of Fame ( Ruhmeshalle) ihrer Sportart. In die schafft es jeder, der 100 Kilometer in 24 Stunden zurücklegt oder 50 Kilometer in zwölf Stunden.

Michaela Kairies und Christiane Lenz haben sich für die lange Tour entschieden und das bei strömendem Regen. Losgegangen sind die beiden mit Beginn des Sonnabends um 0.01 Uhr am Wismarer Rathaus.

Anzeige

Gummi-Überzieher gegen Regen

„Wir haben wegen des Wetters Gummi-Überzieher über unsere Schuhe gestülpt“, erzählt Michaela Kairies. Das sei ein Fehler gewesen. Die Überzieher hätten sich schnell wie Wasserballons gefüllt. „So wurden unsere Füße sofort nass, das war das Schlimmste überhaupt“, ergänzt sie. Auch beim Socken-Wechsel hätten sie wegen der nassen Schuhe ihre Füße nicht trocken gekriegt. Das hätte an ihren Kräften gezerrt. Und beide Frauen wünschen sich: wieder „nur“ über Pflastersteine gehen zu können.

Weitere OZ+ Artikel

Erst vor vier Wochen haben sie auf dem gepflasterten Marktplatz 120 Kilometer für eine Spendenaktion zurückgelegt. Damals setzten die Steine ihren Füßen zu, nun ist es der Regen gewesen. „Schon nach 30 Kilometern mussten wir richtig kämpfen“, berichtet Michaela Kairies. Während deutschlandweit andere Teilnehmer des Mega-Marsches wegen des Wetters aufgeben, machen die Wismarer Altenpflegerinnen aber weiter und gehen Kilometer für Kilometer.

1500 Anmeldungen für Mega-Marsch

Den Mega-Marsch 2020 konnten alle Teilnehmer in ihren Heimatstädten absolvieren. 1500 Anmeldungen hat es für beide Strecken gegeben. Jeder, der es schafft, kommt in die Ruhmeshalle, die für ein Jahr an alle erfolgreichen Durchhalter erinnert. Im kommenden Jahr müssen sie neu starten, um wieder dort aufgenommen zu werden.

Bevor die Kolleginnen, die im städtischen Seniorenheim arbeiten, am Sonnabend losmarschiert sind, haben sie noch ihre Dienste absolviert. Neben dem Regen hat ihnen so auch der Schlafentzug zu schaffen gemacht. Aber auch diese Herausforderung meistern sie erfolgreich. Ihr Fazit: „Wir haben durchgehalten und sind zufrieden.“ Außerdem haben sie bereits die nächste Aktion im Kopf: Zu Weihnachten wollen sie wieder für den guten Zweck laufen und dann Geld für den Verein „Tätowierte gegen Krebs“ sammeln.

Von Kerstin Schröder