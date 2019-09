1000 Besucher feiern beim Erntefest in Lübow

Lübow

„Das werden an die 1000 Leute sein, die heute hier gekommen sind. Überall sitzen und stehen Menschen, die essen und trinken“, staunt Fred Gründemann, der sein erstes Erntefest als Vorsitzender des Sozialausschusses leitet.

„Wenn wir hier kein Fischauto haben, dann übernehmen wir die Fischstrecke, Fisch geht immer“, meinte Bärbel Fitzer von den Schimmer Landfrauen, die auch von Anfang an dabei sind und immer wieder mit leckeren Kreationen Gaumenfreuden bereiten. Lehrerin Silvia Lange stand mit Schulvereinsmitglied Janine Herrmann am Glücksrad. Nach einem Aufruf in der Schule gaben viele Kinder Eingemachtes und frische Früchte für diese Station ab.

Zur Galerie Bilder vom 8. Erntefest in Lübow bei Wismar

Jeannette Svoboda aus Wietow war von Kindern umringt. „Wir haben ein Bienenvolk für die Kinder angeschafft und 2019 hatten wir eine Ernte von 70 Kilogramm Honig. Lübow ist super – für Bienen“, sagte sie stolz.

Schönste Fahrzeuge wurden prämiert

Auf dem Dorfplatz standen 23 Fahrzeuge und die Kutsche, die den traditionellen Umzug durch das Dorf mitgemacht hatten. Die Musikschule Wismar blies allen Lübowern nach dem Umzug noch im Festzelt den Marsch. Die Kinder der Freiwilligen Feuerwehr Lübow übernahmen die Prämierung der schönsten Fahrzeuge. Platz drei ging an Jan Luca Brehmer für seinen selbst aufgebauten Traktor aus den 60er Jahren. Dauergewinner Manfred Kapelke belegte in diesem Jahr Platz zwei und die Friedhofsgärtnerei von Thomas Dänhardt in Triwalk gewann – aber nur, weil Enkel Tom seinen Traktor für den dekorativen Dachaufbau zur Verfügung gestellt hatte.

Torsten Stanislawski war als Hobbyzüchter mit seinen Pfautauben und den Märkischen Elstern wieder dabei. Den leckersten Job an diesem Tag hatten vielleicht Manfred Scharnweber und Irmtraut Glanden. Sie zerteilten und verkauften das Spanferkel, das von der Firma Schünemann/ Taube GbR bereitgestellt wurde.

„ Ernte heißt auch manchmal Einschränkung“

Alexander Taube hatte an der neuen Erntekrone mächtig zu tragen. „Wir Landwirte freuen uns, die Dorfbevölkerung unterstützen zu können. Ernte heißt auch manchmal Einschränkungen für die Leute, aber heute wollen wir gemeinsam feiern und wir wollen uns bedanken.“ Unter der Krone traten dann die Grundschule Lübow mit dem Herbstprogramm auf, die Line Dancer aus Neukloster und das Drehorgelorchester aus Dorf Mecklenburg waren dabei. Kati Vogt hat in bewährter Weise die Versteigerung durchgeführt. Zwei Familien haben neue Apfelbäume für ihre Gärten ersteigert, nur das Abendkleid wollte keiner. Fred Gründemann trug es über dem Arm, anziehen wollte er es nicht, dann hätte die Versteigerung vielleicht geklappt.

Die zukünftigen Abiturienten aus Dorf Mecklenburg hatten Bratwurst für ihren Abiball verkauft, der Schulverein mit Elternrat an die 60 Kuchen verkauft. Stephan Schulz von der Gaststätte „Zur Kegelbahn“ strahlte. „Viele Menschen, ein schönes Programm, das Zelt war voll besetzt bis zum Ende, es hat alles geklappt.“ Das achte Erntefest war toll.

Mehr lesen: Ein Knochenjob im Typ „Fortschritt“: So läuft ein Erntetag in MV

Vor der Agrarmesse in Mühlengeez: Ernte besser als Vorjahr

Von Frank Peter Reichelt