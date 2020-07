Grevesmühlen

Es gab Unternehmer, die ihn dafür bewunderten. Andere schlugen mit dem Satz „Das würde ich nie machen!“ die Hände über den Kopf zusammen. Aber er hat es getan: Frank Duwe von der gleichnamigen Bauschlosserei aus Grevesmühlen hat mit Beginn des noch laufenden Ausbildungsjahres im vergangenen Jahr eine Erfolgsprämie von 10 000 Euro für junge Leute in Aussicht gestellt, die sich bei ihm um eine Lehrstelle bewerben. Bis dato hatte er es wie fast alle Betriebe deutschlandweit schwer, überhaupt jemanden zu finden, der einen Handwerksberuf – in seinem Fall den des Konstruktionsmechanikers – erlernen möchte. Acht Jahre lang gab es keinen Azubi in der Bauschlosserei.

Wir berichteten seinerzeit von der fünfstelligen Summe, die es regnet, wenn der Azubi seinen Abschluss mit einem Notendurchschnitt von mindestens 2,9 macht. Auch Journalisten von Radiosendern, Fachzeitschriften und vom Fernsehen wollten darüber informieren. Man sollte meinen, dass der Ansturm bei solch einer Summe und so viel Publicity enorm ist. „Ich hatte sechs Bewerbungen“, erinnert sich Frank Duwe. „Ich gebe zu, ich habe mit mehr gerechnet.“ Aber am Ende war es das Sechsfache von dem, was die Bauschlosserei acht Jahre lang hatte. Luxus!

Für den Fortbestand der Firma

Zwei junge Männer kamen in die engere Wahl: Jonas Wohlgemuth (19) aus Wismar und Cedrik Dudel (18) aus Neu Degtow. Beiden gibt Frank Duwe eine Chance. So könnten für ihn aus 10 000 Euro 20 000 Euro werden, die er nach dreieinhalb Jahren auszuzahlen hat. Letztlich macht es der 40-Jährige für den Fortbestand seiner Firma, die er von seinem Vater Norbert Duwe übernommen hat. Da der Firmenchef zwei Töchter hat, ist es eher unwahrscheinlich, dass das Unternehmen in der Familie bleibt, wenn er sich irgendwann zur Ruhe setzt.

In dem anspruchsvollen Job eines Konstruktionsmechanikers kommt es nicht nur auf die Note an. Auch Zuverlässigkeit, die Einstellung, die nötige Reife und ein Händchen für die Arbeit sind ausschlaggebend. Das bescheinigt Frank Duwe bisher nach einem Jahr Ausbildung beiden jungen Männern. Jonas Wohlgemuth ist am Tag des Interviews in der Berufsschule. Cedric arbeitet gerade in der Werkstatt. Seine Mutter ist auf die ungewöhnliche Suche nach Azubis aufmerksam geworden. Und nun mal Butter bei die Fische: Hätte es auch eine Bewerbung ohne diese verlockende Summe gegeben. „Ich denke schon“, meint Cedric. Sein Vater ist Maurer und da sei es naheliegend gewesen, dass auch er einen handwerklichen Beruf erlernt. Reingeschnuppert hat er in der Schulzeit in die Bereiche Logistik, Metallbau und ins Tischlerhandwerk. Alles rund ums Metall habe ihm am besten gefallen.

Und wie läuft es in der Schule? Ist der Notendurchschnitt von 2,9 zu erreichen? „Zu Beginn habe ich gedacht, dass es in der Berufsschule ja alles gar nicht so schwer ist. Aber nun ist es schon deutlich anspruchsvoller“, gibt Cedric zu. Aber der Ansporn ist da. Bekommt er am Ende die 10 000 Euro, wolle er es für ein Auto sparen.

25 Prozent weniger Ausbildungsverträge

Mit Blick auf die Corona-Krise hat Frank Duwe seine Aktion zum richtigen Zeitpunkt gestartet. Für dieses und auch nächstes Jahr ist er versorgt. In anderen Unternehmen geht das Buhlen um Azubis weiter. Die klassische Berufsberatung für Schulabgänger war in Zeiten von Corona nicht möglich. Das hat schwerwiegende Folgen: In den Unternehmen in Westmecklenburg sind laut Arbeitsagentur noch 1554 Lehrstellen unbesetzt. Die Betriebe haben bislang rund 25 Prozent weniger Ausbildungsverträge abgeschlossen als vor einem Jahr. Im gewerblichen Bereich – etwa in der Metall- und Elektrotechnik – gibt es fast 34 Prozent weniger Ausbildungsverträge.

Geschäftsbereichsleiter Aus- und Weiterbildung Peter Todt, IHK-Präsident Matthias Belke, die beiden IHK-Azubis Sebastian Oldenburg und Michelle Schröder sowie IHK-Hauptgeschäftsführer Siegbert Eisenach präsentierten das Leitplakat der Ausbildungsstart-Kampagne 2020 "Mach, worauf Du Bock hast". Quelle: IHK

„Die Zahlen sind alarmierend“, sagt Matthias Belke, Präsident der Industrie- und Handelskammer ( IHK) Schwerin. Allein in der IHK-Lehrstellenbörse gibt es noch fast 790 freie Ausbildungsplätze. Deshalb hat die Institution eine Kampagne zum Ausbildungsstart entwickelt: „Mach, worauf Du Bock hast!“ Mit der bieten die 25 000 IHK-Mitgliedsbetriebe mit 145 Ausbildungsberufen eine breite Palette an.

Die IHK setzt mit der Kampagne auf soziale Medien wie Facebook und Instagram. Ferner setzt sie erstmals auf eine rein digitale Werbekampagne mit Anzeigen auf YouTube und in Apps, um die diesjährigen Schulabgänger passgenau und in der Fläche zu erreichen. Mit der Azubi-Hotline 0385/5103-400 bietet die IHK zudem einen direkten und unkomplizierten Draht zu ihren Ausbildungsberatern.

Seit dem 1. Juli und bis zum 31. August sollen Schulabgänger über moderne Kommunikationswege für das Thema Berufsausbildung sensibilisiert werden. Auszubildende aus der Region berichten für die künftigen Azubis über ihre Erfahrungen und standen für Fotos und Videos vor der Kamera. Die IHK-Auszubildenden waren an der Entwicklung der Kampagne beteiligt. Die Kammer finanziert das neue Projekt mit rund 15 000 Euro.

Infostände in Sommerferien

Auch die Handwerkskammer Schwerin unterstützt die Betriebe bei der passgenauen Besetzung ihrer Lehrstellen. Beraterin Ilka Wodke hilft vor allem kleinen und mittleren Unternehmen, denn die Corona-Krise schlägt auch auf dem Ausbildungsmarkt durch. „Gerade jetzt kommt es darauf an, die Ausbildungsbereitschaft der Betriebe zu stärken und junge Menschen für eine Ausbildung im Handwerk zu gewinnen. Zielgerichtete Beratung ist dabei ein wichtiger Baustein“, sagt Dr. Gunnar Pohl, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Schwerin.

Auch hier gibt es Ideen, wie die Werbung für die Berufe ohne Messen ablaufen kann. So ist für die Ferienzeit eine Tour durch verschiedene Regionen im Kammerbezirk geplant, um Schüler und Eltern an Infoständen in Städten zu informieren. Hinzu kommen Online-Sprechstunden sowie eine WhatsApp-Hotline. „Die Ausbildungsbereitschaft in unseren Betrieben ist nach wie vor sehr hoch“, berichtet Gunnar Pohl. Die Online-Lehrstellenbörse der Handwerkskammer enthalte aktuell rund ein Viertel mehr Angebote als im Vorjahr.

