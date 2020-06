Wismar

Am Dienstagnachmittag hat ein Autofahrer ein 11-jähriges Mädchen in Wismar angefahren und dabei leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei wurde das Kind von einem größeren dunkelgrauen Auto in der Dankwartstraße in Wismar angefahren, als es die Kleinschmiedestraße überquerte.

Anzeige

Mehr zum Lesen:

Weitere OZ+ Artikel

Von OZ