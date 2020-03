Wismar

„Mit so einer Resonanz haben wir nicht gerechnet“, gesteht der Wismarer Unternehmer Robert Plath staunend und dankbar. Mehr als 200 Läufer haben insgesamt 1194 Runden geschafft. „Wir hatten 500 Runden geschätzt“, sagt der ebenfalls freudig überraschte Moderator Peter Holdt.

Sonntag, 13 Uhr, Bürgerpark Wismar: Der Wind pfeift oben auf dem Aussichtsturm. Der wackelt angesichts der Sportler, die mit kräftigen Schritten immer wieder hoch runter laufen. Robert Plath und Peter Holdt stehen oben, begrüßen viele namentlich und feuern sie an.

Feuerwehr schwer bepackt

„Es sind ja viele bekannte Gesichter dabei. Ich wusste gar nicht, dass die so sportlich sind“, erzählt Robert Plath. Allein die Freiwillige Feuerwehr Wismars ist mit gut 50 Kameradinnen und Kameraden vor Ort. Viele laufen in ihrer vollen Ausrüstung.

„Das sind mit Helm, Stiefeln und Atemschutz 20 Kilo“, berichtet Christian Rodat von der Freiwilligen Feuerwehr Friedenshof beim Teetrinken zwischen Runde sechs und sieben. „Ich gehe, wo andere laufen können“, sagt er und lacht. Sein Profitipp: „Oben auf dem Turm die Runde ganz langsam gehen und tief Luft holen.“

1000 Meter, 300 Treppenstufen

Denn die Treppen haben es in sich. 154 Stufen hoch, 154 Stufen runter, dann 1000 Meter laufen. Und wieder von vorne. Oben klatschen Peter Holdt und Robert Plath ab und locken mit coolen Sprüchen immer wieder hoch, auch wenn Ersterer mit seiner Strichliste teilweise kaum hinterherkommt.

Leonie Kulow (13), Mia Rieck (13) und Paul Jahnel (20) von der Freiwilligen Feuerwehr Wismar Altstadt sind zusammen zehn Runden gelaufen. „Wir sind ja nicht einfach nur so in der freiwilligen Feuerwehr, um den Menschen zu helfen. Sondern wir unterstützen auch solche Projekte sehr gerne“, erklärt Paul Jahnel. Jonah Kohagen ist mit seinen acht Jahren mal eben zehn dieser Runden gelaufen. Außer Atem war der Nachwuchsfußballer mit der laufbegeisterten Familie danach nicht wirklich.

Warmlaufen für 24/7

Moderator Peter Holdt alias DJ Peter Pegel hatte die Idee zum Treppenlauf für den guten Zweck. „Ich will damit auf den Spendenlauf im Juni aufmerksam machen“, begründet er. Beim größten Benefizlaufevent in Wismar vom 5. bis zum 12. Juni wird an sieben Tagen rund um die Uhr für soziale Projekte gelaufen. Die Veranstaltung organisieren Susann und Stefan Schröder, Peter Holdt wird moderieren.

Robert Plath war Hauptsponsor für den Treppenlauf am Sonntag, als Geschäftsführer von „ Plath Treppenbau“ passte das. Pro gelaufener Runde spendet er nun zwei Euro, macht 2388 Euro. Das Geld kommt in den Spendentopf von Familie Schröder. In dem befinden sich jetzt schon dank engagierter Menschen und regionaler Unternehmen gut 6000 Euro.

Spenden für soziale Projekte

Mit dem Geld aus dem Treppenlauf und dem großen Spendenlauf werden in diesem Jahr drei Projekte unterstützt. Zwei stehen bisher fest: der Förderverein für die Schweriner Kinderklinik und des Kinderzentrums Mecklenburg sowie der Förderverein Kinder- und Jugendmedizin Wismar.

Bedürftige Vereine und Einrichtungen können sich mit einem konkreten Projekt bei den Organisatoren gerne melden – per Mail an susannewiedemann@googlemail.com oder auf dem Handy unter der Nummer 01 70/3 58 88 24.

Beim ersten „ Spendenlauf Wismar 24/7“ vor zwei Jahren wurden bei Schnee, Wind, Kälte und Sonnenschein 35 445 Runden im PSV-Stadion von Freizeitläufern aller Altersklassen gedreht. Eine fast unglaubliche Spendensumme von 39 000 Euro für soziale Projekte kam zusammen.

Von Nicole Hollatz