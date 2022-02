Wismar

Die Grundschulen der Hansestadt Wismar können sich über viel Geld freuen: Der Lions Club Wismar hat mit seiner Adventskalender-Aktion im vergangenen Dezember stolze 11 000 Euro eingenommen. Der Kalender war mit 86 Preisen im Wert von mehr als 6600 Euro gefüllt und für sechs Euro erhältlich.

Der fünfstellige Reinerlös wurde noch einmal um 1000 Euro aufgestockt, so dass am Ende 12 000 Euro verteilt werden. Somit können sich alle acht Grundschulen über jeweils 1500 Euro freuen. „Der Erlös soll den Kindern der Grundschulen in Wismar bei der Überwindung der Auswirkungen und Belastungen durch das Coronavirus helfen“, erklärt der Präsident des Lions Clubs, Michael Goetze. Den symbolischen Spendenscheck überreichten er und Clubmaster Torsten Scholze an den Schulleiter der Fritz-Reuter-Grundschule Sven Günther. „Die anderen sieben Grundschulen sind schriftlich benachrichtigt und haben das Geld ebenfalls bekommen“, sagt Michael Goetze.

Unterstützung in Pandemiezeiten

„Gerade Kinder spüren die Auswirkungen der Corona-Pandemie und sind unter anderem hinsichtlich ihrer Bildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten deutlich betroffen“, führt er weiter aus. „Mit den Spendensummen wollen wir einen kleinen Beitrag dazu leisten, die Schulen bei ihrer Arbeit zu unterstützen und den Schülerinnen und Schülern wieder einmal etwas Schönes zu ermöglichen“, begründet er.

Seit nunmehr 10 Jahren bringt der Lions Club Wismar in Zusammenarbeit mit dem Lions Förderverein Wismar e. V. zum Jahresende regelmäßig einen Adventskalender heraus. Hinter 24 Klapptüren befinden sich von Sponsoren zur Verfügung gestellte Preise. „Da durch den Lions Club beziehungsweise den Förderverein lediglich die Druckkosten zu begleichen sind, konnten in den vergangenen zehn Jahren gut 96 000 Euro für gemeinnützige Zwecke in Wismar zur Verfügung gestellt werden“, freut sich Michael Goetze.

Von Jana Franke