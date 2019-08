Wismar

Kawumm! Die Gewehrschüsse der Wismarer Schützen waren wie immer das lautstarke Signal am Sonntag: Nun geht der Umzug los! Auf den Spuren der Schweden durch Wismar. 30 Gruppen mit rund 500 Teilnehmern waren dabei – natürlich auch die Schützen, die mit ihren Uniformen, Gewehren und Kanonen ein wichtiger Teil des Wismarer Schwedenfestes sind.

Zur Galerie Auf den Spuren der Schweden in Wismar: 500 Menschen machten am Sonntag trotz Regenschauer beim traditionellen Schwedenweg mit. An den Straßen standen tausende Menschen.

Gäste kommen extra zum Fest

Tausende Menschen säumten die Straßen. Marianne und Fritz Patza aus Berlin hatten sich rechtzeitig Plätze in der vorderen Reihe reserviert, um den Zug genau verfolgen zu können. „Wir sind extra zum Schwedenfest hergekommen und begeistert“, schwärmt Fritz Patza. Es sei „herrlich, was Wismar jedes Jahr auf die Beine stellt!“ Seine Frau hätte auf mehr Schiffe im Alten Hafen gehofft. Dafür konnte sie erstmals verfolgen, wie so ein riesiger Pott einläuft und festmacht.

Polizei zieht positive Bilanz Nach Auskunft der Polizei ist das Schwedenfest ohne größere Störungen verlaufen. Drei der vier Veranstaltungstage wurden durch die Polizeiinspektion Wismar begleitet – mit Unterstützung der Wasserschutzpolizei Wismar, der Polizeiinspektion Güstrow sowie Kriminalpolizeiinspektion Rostock. Insgesamt waren 128 Mitarbeiter im Einsatz. Die mussten nur selten tätig werden. Im Bereich des Alten Hafens wurden in zwei Fällen Strafanzeigen wegen des Verdachts der einfachen Körperverletzung aufgenommen. Außerdem wurden mehrfach Jugendliche mit Alkohol angetroffen.

Schöne Kleider und Fahnenschwenker

Und es gab einiges zu sehen beim großen Festumzug. Angefangen von den schönen Kostümen der Frauen mit Reifröcken und viel Stoff. Die Damen der Sparkasse bekamen genauso viel Applaus wie die des Hamburger Nostalgievereins und des Wismarer „Haus der Mode und Schneiderei“ von Martina Samulewitz.

Für manch ein „Ohhh“ und „Ahh“ sorgten die Kemper Fahnenschwenker. Immer wieder warfen sie die Fahnen in die Luft und fingen sie wieder.

Übrigens: die Fahnenschwenker werden wahrscheinlich nun Muskelkater haben. Denn durch den Regen zwischendurch wurden die Fahnen deutlich schwerer als normal! Das wird auch den Damen in ihren Kleidern so ergangen sein.

Stolz und Freude waren dem Wismarer Norbert Gelhart anzusehen. Er marschierte vor den Kadetten des russischen Segelschulschiffs „Mir“, die sich in diesem Jahr dem Umzug angeschlossen hatten.

Zwischen Pestarzt und Napoleon

„Kommt zu mir ins Zelt und bekennt eure Sünden!“, rief Mario Mugai immer wieder. Und ließ dann die Umstehenden lachen: „Aber nur die Frauen!“ Als Dominikanermönch und Pestarzt zog Mario Mugai seinen Karren voller blutiger Körperteile – zum Glück nur aus Plastik – durch die Menschenmenge.

Er gehörte zu den Darstellern der „historischen Bürgerwehr Schöppenstedt“, die erstmals beim Schwedenfest und Schwedenweg dabei waren. „Fantastisch“, kommentierte er begeistert.

In der Kutsche des Kinder- und Jugendensembles Dorf Mecklenburg saßen singend Kinder und Erwachsene und ein fast echter Napoleon. Jörg Mangels hatte das Kostüm aus dem Fundus des Ensembles an und verteilte so zusammen mit den anderen kiloweise Süßigkeiten. „Es ist immer wieder schön!“, sagt er.

Viel Musik war unterwegs zu hören

Die Treppenstufen auf der Rückseite der Kutsche nutzte Gunnar Rieck. Der Leiter vom Wismarer Kammerchor Perlmutt saß dort trocken zum Akkordeonspielen. So begleitete er seinen Chor hinter der Kutsche.

Einige Kapellen, Fanfarenzüge und Musiker wetteiferten darum, wer am lautesten aus der musikalischen Masse heraus sticht. Das Blasorchester Dorf Mecklenburg führte musikalisch den Schwedenweg an, zwischendurch war der Dudelsack der Numismatiker zu hören, dazwischen zarter Gesang und kräftige Trommelschläge.

120 000 Besucher beim Schwedenfest

Die Wismarer Stadtverwaltung schätzt, dass rund 120 000 Besucher zum 20. Schwedenfest von Donnerstag bis Sonntag gekommen sind. „Es war wirklich schön. Die Menschen haben alle gemeinsam gefeiert, und es war sehr friedlich und vor allem fröhlich“, freute sich Bürgermeister Thomas Beyer ( SPD). Die Waterkant-Bühne am Alten Hafen sei ein echter Gewinn für das Schwedenfest und habe tausende Menschen angezogen. Am Nachmittag verabschiedete Beyer die Schweden und Norweger, die in den vergangenen Tagen historische Kriegsschlachten vorführten und die Besucher in ihr Lager ließen. Zum Dank bekamen sie ein großes Lob und Poeler Koggenschnaps für den Heimweg.

Von Nicole Hollatz