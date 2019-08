Jamel

Laute Musik hallt am Freitagabend durch den kleinen Ort Jamel ( Nordwestmecklenburg). Hunderte Fans tanzen und springen vor der Waldbühne auf uns ab und singen mit. In ihrer Mitte: Ingo Knollmann, Frontmann der „Donots“, der sich unters Publikum gemischt hat.

Die Band aus dem nordrhein-westfälischen Ibbenbüren gehört zu den lange geheim gehaltenen Top-Acts des ersten Festivalabends bei „ Jamel rockt den Förster“. Ein Festival für Toleranz, Vielfalt und gegen Fremdenhass und Rechtsextremismus. „Nazis haben auch Festivals, aber im Gegensatz zu ihnen haben wir Spaß!“, ruft Knollmann und erntet dafür viel Applaus. Dann stimmt er den Song „Eine letzte Runde“ an. „Von letzter Runde kann hier aber keine Rede sein – wir hoffen, dass dieses Festival noch viele Jahre stattfindet“, so der Sänger.

Musik als lauter und friedlicher Protest

Bereits zum 13. Mal findet das „ Jamel rockt den Förster“ in diesem Jahr statt. Bis in die frühen Sonntagmorgenstunden feiern 1200 Besucher gemeinsam in dem 40-Seelen-Dorf bei Wismar. Ins Leben gerufen wurde das Fest 2007 vom Ehepaar Birgit und Horst Lohmeyer, um ein Zeichen gegen die zunehmende Vorherrschaft rechts gesinnter Bewohner im Ort zu setzen. Seit den Jahren gilt Jamel als eine Hochburg der rechtsextremen Szene.

„Wir sind hier in einem Dorf, in dem absolute Volksverdummung vorherrscht. Es macht mir schon Sorgen und es ist sehr gruselig, was in einigen Köpfen vorgeht“, erklärt Annemarie Rothe (35) aus Schwerin ihre Teilnahme am Festival. „Gerade in der heutigen Zeit, wo wir eigentlich alle genug Möglichkeiten haben, uns zu informieren und aufgeklärt genug sein sollten, kann ich so einen Fremdenhass nicht nachvollziehen.“ Lars Bosecke aus Bad Doberan stimmt ihr zu. „Das Festival gehört zu den wichtigsten in Deutschland. Mit Musik kann man auf jeden Fall laut und friedlich protestieren. Sich gegenseitig die Köpfe einzuschlagen bringt nix“, sagt der 36-Jährige. „Es ist toll, was hier auf die Beine gestellt wird.“

Manuela Schwesig lobt Engagement

Das sieht auch die Schirmherrin, Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) so. „Wir sagen Horst und Birgit Danke, weil sie nicht nur an diesem wunderbaren Tag, sondern an 365 Tagen im Jahr Flagge zeigen gegen Rechtspopulismus und Rechtsextremismus“, betont sie in ihrer Eröffnungsrede. „Sie sind unsere Vorbilder, solche Leute brauchen wir.“

Bands bleiben auch in diesem Jahr geheim

Wer bei der Veranstaltung gegen Rechts auftritt, erfahren die Fans erst zum jeweiligen Konzertbeginn. „Ich finde das toll, das ist wie eine Wundertüte“, sagt Lena Hamer aus Hamburg. „Ich würde mich freuen, wenn Feine Sahne Fischfilet oder Rammstein auftreten.“ Auch Nando Zingler (35) aus Doberan stört es nicht, dass er nicht weiß, welche Bands er sehen wird. „Bisher waren die Künstler immer super, daher bin ich optimistisch, dass es wieder so wird“, sagt er. Um den Kampf gegen Rechtsextremismus zu unterstützen, traten in den letzten Jahren bereits Die Toten Hosen, Die Ärzte, Herbert Grönemeyer sowie Marteria und Caspar auf.

Sprüche auf Plakaten und T-Shirts

Das Ehepaar Lohmeyer hatte sich vor einigen Jahren zu dieser Geheimhaltung entschieden, da nicht eine bestimmte Band, sondern die politische Aussage im Vordergrund stehen soll. Und diese politischen Aussagen sind überall auf dem Gelände zu sehen. Die Botschaften, die in großen Buchstaben auf den selbst gebastelten Schildern stehen oder auf die T-Shrts und Mützen einiger Besucher gedruckt sind, sind eindeutig. Sprüche wie „Kein Mensch ist illegal“, „Refugees welcome“ oder „Kein Platz für Rassismus“ sind zu lesen. „Ich hab viele ausländische Freunde und die erzählen immer wieder von Anfeindungen“, sagt Josephine Werner (22) aus Magdeburg. „Das schockiert mich total.“ Ihre Freundin, Maureen Kühn (22) aus Kiel betont, dass gegenseitige Toleranz wichtig ist: „Ich wurde in einigen Vierteln auch schon angegangen“, erklärt sie. „Es ist so wichtig, gegenseitig Rücksicht zu nehmen.“

Grossstadtgeflüster und Max Herre rocken Jamel

Den musikalischen Auftakt zum Festival gibt am Freitagnachmittag zunächst das Schulorchester aus Dorf Mecklenburg, gefolgt von der Berliner Band Arsen. Entspannt sitzen die Besucher auf der Wiese, trinken Bier und blicken zur Bühne. Dann folgt der erste Top-Act des Abends: Der Vorhang fällt und die Band Grossstadtgeflüster kommt zum Vorschein. „Ich finde es geil, dass ihr alle hier seid“, begrüßt Sängerin Jen Bender die Menge. „Spaß an der guten Sache zu haben, ist doch auch schon eine gute Sache. Und je lauter wir sind, desto genervter sind die da drüben.“

Samy Deluxe rappt den Abschluss

Auch das restliche Line-Up kann sich sehen lassen. Max Herre und Megaloh performen ebenfalls für Toleranz und ein friedliches Miteinander. Den Abschluss macht am Freitag Rapper Samy Deluxe. „Den finde ich toll“, sagt Katt aus Bochum. „Das war ein schöner Abend. Ich freue mich schon auf morgen.“

