Wismar

Es fängt an zu weihnachten. Seit Freitagvormittag steht auf dem Wismarer Markt ein Weihnachtsbaum – eine Fichte, um genau zu sein. Der 13,5 Meter hohe Baum wurde am Morgen in Metelsdorf gefällt und von der Familie Schmidt für den Wismarer Weihnachtsmarkt gespendet.

Die Berufsfeuerwehr half, den imposanten Baum auf dem Markt aufzustellen und ihn mit Keilen zu fixieren. Der Schmuck wird zwar erst in der kommenden Woche angebracht. Der Aufbau des Weihnachtsmarktes beginnt allerdings schon am Sonnabend gegen 15 Uhr. Der Weihnachtsmarkt ist in diesem Jahr vom 25. November bis 22. Dezember geöffnet. Die offizielle Eröffnung ist am 30. November, wenn der Weihnachtsmann gegen 13.30 Uhr mit dem Schiff im Alten Hafen anlegt und von dort mit der Kutsche zum Markt gefahren wird.

Von Michaela Krohn