15 Aussteller laden zum Kreativmarkt ins Bad Kleiner Mühlenquartier

Bad Kleinen

Das Markttreiben geht langsam wieder los. Auch in Bad Kleinen werden am 26. Juli Stände aufgebaut – für einen Kreativmarkt. Besucht werden kann der von 11 bis 17 Uhr im Mühlenquartier (Uferweg 5). Insgesamt 15 Aussteller bieten Handgemachtes aus Holz und Metall, Schmuck, Töpferwaren, Gestricktes, Genähtes sowie Accessoires für Vierbeiner an. Auch für das leibliche Wohl ist mit Kuchen, Suppen, frischem Fisch, Selbstgebranntem und Cider gesorgt.

„Besondere Zeiten erfordern besondere Angebote“, haben sich die Initiatoren gedacht, als sie Mitte Juni zusammenkamen. Bei einem durch Kreative MV, dem landesweiten Netzwerk der Kultur- und Kreativwirtschaft, initiierten Treffen ist die Idee entstanden, einen regionalen Kreativmarkt ins Leben zu rufen. Nun hoffen die Organisatoren auf viele Gäste.

Begegnungen zwischen Stadt und Land

Das Netzwerk der Initiatoren wünscht sich mehr Austausch und Vernetzung. In der Zeit des coronabedingten Lockdowns hatten alle Initiatoren Kultur, Kulinarik und Begegnungen zwischen Stadt und Land, Einheimischen und Gästen schmerzlich vermisst. Unter freiem Himmel, mit ausreichend Abstand, ist der Kreativmarkt nun eine erste kleine Antwort auf die veränderten Bedingungen für das kulturelle und gesellschaftliche Leben.

Der Kreativmarkt Bad Kleinen ist eine gemeinsame Aktion von dem Mühlenquartier Bad Kleinen, dem Heimatverein Bad Kleinen, der Dörfergemeinschaft Dambecker Seen, dem Planungsbüro coopolis sowie dem Landesverband der Kultur- und Kreativwirtschaft MV.

Kontakt unter: verein@dambecker-seen.de | www.verein-dambecker-seen.de

