Das Kopfsteinpflaster auf dem Wismarer Marktplatz ist schmerzhaft, wenn man 8 Minuten und 46 Sekunden darauf kniet. Das taten die gut 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Black Lives Matter-Demo am Freitag auf dem Wismarer Marktplatz. Ein starkes, ein bewegendes und weltweites Symbol.

8 Minuten und 46 Sekunden

8 Minuten und 46 Sekunden lang kniete ein Polizist auf dem Hals von Georg Floyd, der dunkelhäutige US-Amerikaner starb aufgrund der rassistischen Polizeigewalt. 8 Minuten und 46 Sekunden knieten die Menschen auf dem Wismarer Kopfsteinpflaster, schweigend. „Steht auf, sagt was, lasst die Menschen nicht alleine“, forderte Barry Chernor als Mitorganisator der Demo. Er wolle Liebe, Toleranz und Respekt für Männer, Frauen und Kinder jeglicher Hautfarbe.

Unter den Demonstranten waren viele, für die rassistische Übergriffe zum Alltag gehören. „Ich werde im Zug bespuckt, einfach so“, erzählt der angehende Sozialpädagoge Bobo Balde (20). Der Grund ist nicht seine dunklere Hautfarbe, sondern die rassistische Meinung des Gegenübers. „Niemand wird als Rassist geboren!“, so der Wismarer.

Auch Wismarer erleben Rassismus

Auch Nhi Pham Yen (19) kennt Rassismus. Den abwertenden Ausdruck „ Fidschi“ für asiatisch aussehende Menschen hat sie schon so oft gehört, dass sie es schon nicht mehr als verbalen Angriff wertet. „Das ist das Schlimme! Es ist nicht OK, so was zu sagen. Aber das ist kein Vergleich zu dem, was Menschen mit dunkler Hautfarbe erleben. Rassismus hat etwas mit Machtsituationen zu tun. Wenn einer sich über den anderen stellt. Und das ist nicht richtig.“

Von Nicole Hollatz