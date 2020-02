Wismar

„Wann geht es endlich los?“, fragt Frederick (5) immer wieder seine Tanzlehrerin Jessica Timmermann. Der junge Tänzer ist sichtlich aufgeregt vor seinem ersten großen Auftritt. Zusammen mit den Mädels tanzt er Rock’n’ Roll und bekommt als einziger Junge auf der Bühne extra großen Applaus!

Tolle Kostüme und geschminkte Gesichter

Und die Mädels sind genauso aufgeregt. Margarete (5) ist ganz nervös und ihre Freundin Sophia (5) sagt: „Das Tanzen macht Spaß, wir können uns schön austoben.“ Den Spaß sieht man den Mädels auf der Bühne an. Als niedliche Pippi Langstrümpfe verkleidet und geschminkt tanzen sie zum bekannten Filmlied und ziehen alle Zuschauer im Wismarer Theater sofort in ihren Bann.

Zur Galerie Zwischen niedlich und anspruchsvoll: die Kinder und Jugendlichen der Kreismusikschule und auch der Wismarer Danzlüd zeigten am Wochenende ihr Können im Wismarer Theater bei einer großen Tanzgala.

Gut 150 Kinder und Jugendliche haben bei der großen Tanzgala der Kreismusikschule „ Carl Orff“ gezeigt, wie gut und selbstbewusst sie schon tanzen können. Die Kleinsten sind gerade mal drei oder vier Jahre alt, die ältesten 18. Und: Neun Kinder der „Danzlüd ut Wismer“ sind auch mit auf der Bühne und zeigen ihren Tüchertanz.

Hilfe hinter der Bühne

„Das geht nur mit vielen Eltern und Großeltern, die uns hinter der Bühne unterstützen“, dankt Musikschullehrerin Jessica Timmermann. Sie helfen beim Schminken, Kostüme anziehen und aufpassen.

Die Tanzgala startete mit einem Blick hinter die Kulissen. An den Ballettstangen auf der Bühne und mit den Korrepetitorinnen Doris Schaefer beziehungsweise Evgehnia Keisermann am Flügel haben einige der Kinder einen Ausschnitt aus dem wöchentlichen Training vorgestellt. Auch in der Kreismusikschule gehört die Livebegleitung am Klavier regelmäßig beim Tanzunterricht dazu.

Vielfältiges Programm

Was dann folgt, ist genauso vielfältig und abwechslungsreich wie der Tanzunterricht. Schwanensee, der Kinderflummitanz, Rock’n’Roll und bekannte Musicallieder. „Die Musicals kommen gut an bei den Kindern“, verrät Jessica Timmermann.

Und auch die Zuschauern sind von diese gefühlvollen Melodien beispielsweise aus dem Trickfilm „Vaiana“ oder dem Musical „The greatest Showman“ begeistert. Und die zahlreichen tanzenden Katzen aus „Cats“ sorgen mit ihren Kostümen und den geschminkten Gesichtern für Staunen.

Gänsehaut bei den „Großen“

Gänsehaut erzeugen die „Großen“ mit einer unglaublich bewegenden Choreografie zum Lied „Torn“ ( Nathan Lanier). Sie zeigen, was nach einigen Jahren Tanzunterricht entstehen kann. Und so manch eine Tänzerin ist schon seit vielen Jahren dabei. So wie Leandra Hähn (14), sie tanzt seit zehn Jahren. „Das ist Sport, der mir gut tut und Spaß macht. Tanzen ist so befreiend“, sagt sie.

Das bemerkt Jessica Timmermann immer wieder an ihren Tänzerinnen: „Das ist hier mehr als nur Tanzen, das ist Familie.“ Sie erzählt, wie schüchterne Mädchen durch das Tanzen selbstbewusster werden und auf der Bühne über sich hinaus wachsen. Diese Entwicklung von der zappeligen Pippi Langstrumpf bis zur eleganten jungen Frau ist in der Tanzgala sichtbar gewesen.

Für die Theatershows von Anh Khoa Tran gibt es noch Karten

Die Schöne und das Biest kommen nach Wismar

Über die Autorin

Von Nicole Hollatz