1500 Euro Prämie für Corona-Belastung in der Kreisverwaltung

Eine sogenannte Corona-Prämie soll an ausgewählte Mitarbeiter der Kreisverwaltung Nordwestmecklenburg ausgezahlt werden – nach OZ-Informationen 1500 Euro pro Mitarbeiter. Kreistagsmitglied Jörg Bendiks ( Die Linke) fragte im Kreistag nach, was es mit dieser Prämie auf sich habe.

Kreistagsmitglied und Landratskandidat Jörg Bendiks (Die Linke). Quelle: Prochnow

Seinen Informationen zufolge sollen sechs Mitarbeiter der Verwaltung 1500 Euro erhalten, sieben weitere 750 Euro. „Nach welchen Kriterien werden diese Prämien verteilt?“, fragte der Grevesmühlener. In einer Zeit, in der viele Menschen aufgrund der Pandemie um ihre Existenz bangen müssten, sei dies kein gutes Zeichen für die Öffentlichkeit. „Ist das das richtige Signal für die Öffentlichkeit?“

Laut Landrätin Kerstin Weiss ( SPD) sei noch nicht einmal abschließend geklärt, ob diese Prämien ausgezahlt würden. Es sei richtig, dass eine Vorschlagsliste erstellt worden sei. Die liege dem Personalrat vor. Hintergrund ist eine Richtlinie der kommunalen Arbeitgeberverbände, aus der hervorgeht, dass die Honorierung besonderer Belastungen von Beschäftigten während der durch das Corona-Virus verursachten Pandemie beschlossen worden ist. „Das haben wir uns nicht ausgedacht“, so die Landrätin.

Prämie nicht für Führungskräfte

Zu den Kriterien für die Prämie teilte die Landrätin weiter mit: „Es sollen Belastungen honoriert werden, die deutlich über die von allen Beschäftigten in dieser Krisensituation zu tragenden Belastungen hinausgehen. Besonders hohe Belastungen können laut Richtlinie dadurch entstehen, dass eine stark erhöhte Gefährdung der eigenen Gesundheit gegeben ist.“ Allerdings könnten auch auch andere besondere Belastungen entstehen, die außergewöhnlich stark über das von allen Beschäftigten in dieser Krise ohnehin zu ertragende Maß hinausgehen würden. Wie Kerstin Weiss zudem betonte, würde die Prämie nicht an Führungskräfte über der Sachgebietsleiterebene ausgezahlt sondern nur an Mitarbeiter. „Die Zahlung der Prämie soll aus dem Personalhaushalt erfolgen.“

