Wismar

Am Mittwoch sind in Nordwestmecklenburg 16 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden sowie ein Todesfall. Der Patient wurde in einem Krankenhaus außerhalb des Kreises seit längerem stationär behandelt. Knapp die Hälfte der Neuinfektionen war bereits als Kontaktperson in Quarantäne.

Kita-Kinder in Quarantäne

Betroffen ist auch die Kita „Plappersnuten“ in Proseken: Dort ist ein Mitarbeiter positiv getestet worden. Mehr als 30 Kinder aus den Krippengruppen „Seebärchen“, „Wattwürmer“ und Spatzennest“ sowie aus der Kindergartengruppe „Buddelzwerge“ müssen deshalb in Quarantäne. Das gilt für die Mädchen und Jungs, die am 12. oder 15. Februar in der Einrichtung waren. Die Gruppen gehören zu einer gemeinsamen Kontaktkohorte. Auch acht Mitarbeitende sind in Quarantäne geschickt worden – zunächst bis zum 1. März.

Mutationszahlen steigen

Die Zahl der Fälle der zuerst in Großbritannien festgestellten Virusmutation B.1.1.7. hat sich um zwölf auf insgesamt 58 erhöht. Die Inzidenz in Nordwestmecklenburg liegt heute mit 59,8 wieder ganz knapp unter 60, aber dennoch im roten Bereich.

Von OZ