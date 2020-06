16. Jahrhundert: Schiff aus Wismar kämpft mit spanischer Armada gegen die Engländer

Wismar

Im September des Jahres 1586 machte der Wismarer Schiffer Otto Wilcken sein Kravelschiff „Salvator“ (Der Erlöser) für eine erneute Spanienreise seeklar. Er hatte diese lange Fahrt schon mehrfach unternommen und wollte erneut mit einer Ladung Dielen, Schiffbauhölzer und Bootsriemen von Danzig nach Setubal an der damals spanischen Westküste nahe Lissabon segeln. Auf der Rückreise sollte das begehrte Salinensalz geladen werden.

Im Archiv entdeckt hat Wilckes Abenteuer der Tarnewitzer Marinehistoriker Rainer Däbritz. Wie er erläutert, war die „Salvator“ ein stabiles aus Eichenholz gezimmertes dreimastiges Schiff, das etwa 300 Last (600 Tonnen) fasste. Es war, wie der Name schon verrät, doppelt kravel beplankt, also die Fugen mittels Pech und Werg verstopft (kalvatert) und war etwa 25 Meter lang und fünf Meter breit.

Gegen Piraten zur Wehr setzen

Die damalige Wismarer Schiffbaukunst lehnte sich bereits nach den Koggen mehr an die stromlinienförmigen Karavellen der Portugiesen an, hatten auch Achterkastell, Fock- und Hauptmast mit Rahsegeln und ein dreieckiges Lateinsegel am hinteren Besanmast. Auch war die „Salvator“ mit acht oder zehn Kanonen, vier kleineren Vorderladern, sogenannten Stücken, und vier Büchsen ausgerüstet, konnte sich also gegen mögliche Piratenangriffe auch zur Wehr setzen.

Die spanische Kriegsflotte – legendär wurde sie als Armada – sollte 1588 dazu beitragen, Spanien den Sieg über England zu bringen. Das Kommando hatte der Herzog von Medina-Sidonia. Stürme und ungünstige Winde wirkten sich gegen die spanische Flotte aus. Hinzu kamen die Angriffe der Engländer unter ihren Anführern Charles Howard, Francis Drake, John Hawkins und Martin Frobisher. Schon 1570 hatte der spanische Admiral Alvaro de Bazan dem spanischen König Philipp II. ein Angriff auf England nahegelegt. Eine Flotte sollte ermöglichen, Truppen auf die britische Insel überzusetzen. Insgesamt gehörten 1588 zur Armada 130 Schiffe in mehreren Geschwadern. Die Flotte sollte das Übersetzen einer Invasionsarmee unter dem Kommando des Herzogs von Parma ermöglichen. Die Angriffe der Engländer wussten das zu verhindern. Vor allem der Einsatz von Brandern war für die Armada im Hafen von Calais verheerend. Für die spanischen Schiffe blieb nur der Rückzug – nach Norden um Schottland herum.

Das bauchige Schiff lief aber nur fünf bis sechs Knoten und so dauerte die Reise durch den Englischen Kanal und die Biskaya sehr lange. Erst im März erreichte Wilcken den damals noch spanischen Zielhafen Setubal nahe Lissabon. Den Wismarer Schiffbauern gebührt hohes Lob, jedoch mehr den etwa 20 Seeleuten, die wagemutig genug waren, mit Schiffer Wilcken auf derart lange Reisen zu gehen.

Angriff auf die spanische Armada Quelle: Dieter Flohr

Doch schon kurz nach dem Festmachen im Hafen von Setubal erschienen spanische Soldaten auf dem Kai und erklärten dem verdutzten Wilcken, dass sein Schiff samt Besatzung im Namen des spanischen Königs Philipp II. beschlagnahmt sei. Er solle den Rest der Ladung noch löschen, dann aber zur Verfügung Spaniens stehen, weil die „Salvator“ in die unbesiegbare spanische Armada eingeordnet werde.

Spanier beschlagnahmten das Wismarer Schiff

Was die Wismarer kaum wissen konnten, war, dass es heftige Spannungen zwischen der Weltmacht Spanien und dem aufstrebenden Britischen Reich gab. Und das lag nicht nur an den Raubzügen der englischen Piraten wie Francis Drake & Co. gegen die aus Süd- und Mittelamerika heimkehrenden mit Gold und Edelsteinen beladenen spanischen Galeonen, sondern vor allem daran, dass der fanatisch religiöse Katholik Philipp II. darauf aus war, die Briten und speziell Englands Königin Elisabeth I. wieder zum Katholizismus und zum Papst zurück zu zwingen, von dem sich England ja seit Heinrich VIII. gelöst hatte.

Englands Königin Elisabeth I. konnte sich über den Sieg über die Armada freuen. Quelle: Archiv

Papst Sixtus V., der gegen Elisabeth zweimal den Kirchenbann verhängt hatte, vor allem, weil sie Maria Stuart hatte hinrichten lassen, beteiligte sich mit einer Million Dukaten an dem Rachefeldzug. Zugleich aber sollten auch die von Spanien abgefallenen sieben Provinzen der Niederlande besiegt und in den Schoß der Kirche zurück gezwungen werden. Philipp II. sah sich als Vollstrecker eines göttlichen Willens.

Korruption und Schlendrian beim Formieren der Flotte

Die Formierung der Armada aber verzögerte sich. Es herrschte Korruption und Schlendrian, so dass schon bald vier Millionen Dukaten ausgegeben waren, ohne dass die Flotte auslaufbereit gewesen wäre. Schließlich konnte der neu ernannte Flottenführer, Herzog Alonso de Guzmán el Bueno von Medina Sidonia (eine Stadt in Andalusien), nur 72 anstatt der geforderten 150 großen Kriegsschiffe übernehmen.

Illustration für Geschichte über die spanische Armada Quelle: Dieter Flohr

Der Kern bestand aus 64 neuen viermastigen Galeonen. Hinzu kamen vier altmodische Galeassen, und vier Galeeren, die von Rudersklaven gerudert wurden. Den Tross bildeten 58 Versorgungsschiffe zu denen auch die „Salvator“ Otto Wilckens zählte. Diese waren mit Proviant und Munition beladen worden, transportierten aber auch Ehefrauen der adeligen Offiziere, Freudenmädchen und sogar Mönche, die für die geplante Rekatholisierung der Briten vonnöten waren.

Eingeschifft wurden somit 400 Hidalgos, also auf Ruhm und Beute erpichte mittlere Adlige, 200 Mönche und 18 000 Soldaten für den Enterkampf. Die Schiffe waren mit 8000 Seeleute und 2000 Ruderern auf den Galeeren besetzt. Schließlich fand dann am 25. April 1588 in der Kathedrale Lissabon ein großer Bittgottesdienst statt, der unter der Losung: „Ex surge, domine, et vindiva tuam“ („Erhebe Dich, o Herr, und schütze Deine Sache“ statt.

Sechs Geschwader fuhren gen Norden

Endlich, am 14. Mai, verließen die Schiffe nacheinander den Tejo von Lissabon, eingeteilt in sechs Geschwader. Das Auslaufen allein dauerte schon drei Tage. Dann nahm die Kriegsflotte entlang der Küstenlinie Kurs nach Norden, kam aber nur schleppend voran. Am Kap Finestere wütete am 13. Juni ein heftiger Sturm, der die Formation aufsprengte. Dabei gingen vier Schiffe verloren.

Nach vier Wochen waren die Nahrungsmittel verdorben. Massenerkrankungen waren die Folge und Tote. Notgedrungen ließ Herzog von Medina Sidonia den Hafen La Coruna in Nordspanien anlaufen, um Verpflegung und Frischwasser zu bunkern. Dabei desertierten sofort zahlreiche gepresste Seeleute und Soldaten, für die erst mühsam Ersatz her musste. Erst am 15. Juli konnte die Fahrt durch die Biskaya angetreten werden, die dann ohne Probleme und überraschend für die Briten in nur fünf Tagen bewältigt wurde.

Anstatt nun unverzüglich anzulanden, nahm Medina Sidonia auf Direktive des spanischen Königs erst einmal Kurs nach Calais an der französischen Kanalküste. Dort sollte er eine in den spanischen Niederlanden rekrutierte Invasionsarmee von 30 000 Mann, bestehend aus wallonischen, italienischen, deutschen und spanischen Soldaten, zusätzlich einschiffen. In einer halbmondartigen Formation, in der Mitte die Transportschiffe, liefen die Spanier in den Kanal ein. Auch Otto Wilcken dürfte mit der „Salvator“ in diesem Knäuel gewesen sein.

Briten setzten auf Brander

Der englische Oberbefehlshaber Sir Charles Howard, unterstützt von seinem Berater Sir Francis Drake, ließ nunmehr die englischen Flotte aus Plymouth auslaufen und kam schließlich in eine sehr günstige achterliche Position, die von den Spaniern nicht erwartet worden war. Sie hatten sich ganz auf Frontalangriffe vorbereitet und wollten dann vor allem alle angreifenden Gegner mit ihren im Enterkampf erprobten Soldaten bezwingen. Da die schwerfälligen spanischen Galeonen artilleristisch den englischen Schiffen unterlegen waren, wurde die Armada in einem mehrtägigen Gefecht bei Gravelines ( Flandern) stark dezimiert und schließlich zersprengt.

Illustration für Geschichte über die spanische Armada Quelle: Dieter Flohr

Die kampferfahrenen Kaperer Drake, Hawkins und Frobisher mieden Enterkämpfe und nahmen sich mit ihren schneller segelnden Galeonen (600 ts) ein spanisches Dickschiff nach dem anderen vor, bis es auch ihren großkalibrigen Geschützen an Munition mangelte. Als dann die Spanier endlich vor Calais ankerten, um auf die Landungstruppen zu warten, wurde sogar ihr Flaggschiff „San Salvator“ Beute der Briten.

Otto Wilcken dürfte sich mit seiner „Salvator“ geschickt in der Mitte des Kampfgetümmels aufgehalten haben und konnte dann auch später auf dem Fluchtweg alle nachfolgenden Katastrophen überstehen.

Niederländer hielten die Invasionstruppen auf

Die mit den Engländern verbündeten Niederländer hatten inzwischen auch das Vordringen der Invasionstruppen Herzog Parmas aufgehalten. Landtruppen und auch Teile der Wassergeusen, das waren niederländische Kaperer, die sich im Kampf gegen die spanische Besatzungsmacht verdient gemacht hatten, riegelten mit ihren dreimastigen wendigen Vliebooten, Fluyten und sowie Hunderten kleinen Küstenseglern die Hafenausfahrten ab und blockierten auch das Schelde-Delta. Das Söldnerheer konnte demzufolge nicht verschifft werden. Deshalb bat Parma Medina Sidonia seine Großschiffe nach Dünkirchen zu beordern, um dort die Blockade mit großen Schiffsgeschützen aufzubrechen.

Das Schiff aus Wismar gehörte innerhalb der Armada zum Geschwader von Juan Gómez de Medina. Dem Geschwader Escuadra de Urcas gehörten 23 Schiffe an. Die ,, San Salvador“ hatte einen Bewaffnung von 24 Kanonen, 53 Mann Besatzung und 257 Soldaten an Bord. Als Baujahr wird 1565 angegeben. Mit ihrer Tonnage (650) war das Schiff aus dem Norden eines der größeren im Geschwader. Interessant an der Liste ist zum Beispiel, dass für ein weiteres Schiff, die „Gran Grifón“, als Heimathafen Rostock angegeben wird. Im Gegensatz zu den Wismarern schaffte es die „Gran Grifón“ nicht zurück nach Deutschland. Sie sank beim Rückzug vor der schottischen Küste.

Hier aber warteten die Niederländer unter Jan Hendricksen mit bereits vorbereiteten Brandern und entsandten acht dieser Schiffe in der Nacht mit der Flut gegen die dicht verankerten Spanier. Einige Schiffe fingen sofort Feuer und explodierten. In Panik kappten die Spanier die Ankertrossen. Im Chaos liefen viele Schiffe auf den flachen Grund, anderen gelang es, zu entkommen. Eine geordnete Gefechtsformation ließ sich aber nicht mehr herstellen. Einen weiteren Ausbruchsversuch vereitelten die Niederländer mit Brandgeschossen (Griechischem Feuer), Geschützen und Enterkämpfen.

Nach der Katastrophe Fahrt nach Brasilien

Am 29. Juni griffen auch die Engländer in diese letzte Schlacht ein und schlugen schließlich die Reste der Armada in die Flucht. Nach zwölf Tagen des Grauens war der Kampf beendet und Herzog Medina befahl, nach Nordosten zu segeln, Schottland und Irland zu umrunden und dann nach Spanien zurückzukehren.

Doch vor Schottland und dann vor der irischen Steilküste wurden die Armadareste von einem Hurrikan erfasst. 24 Schiffe zerschellten an den Klippen. Für Überlebende gab es kaum Rettung. Der Beistand der himmlischen Mächte blieb den Spaniern bei ihrer heiligen religiös verbrämten Mission versagt.

Für die Wismarer Besatzung von Otto Wilcken, der sich auf wunderbare Weise schadlos gehalten hatte, war dann allerdings der Leidensweg noch lange nicht vorüber. Die Spanier schickten die „Salvator“ nach der Ankunft in Lissabon erneut auf eine lange Reise über den Atlantik bis nach Brasilien. Von dort zurück durfte Wilcken dann doch heimkehren und lief nach fünfjähriger Abwesenheit am 8. November 1590 wieder in Wismar ein. Im Stadtarchiv fand Rainer Däbritz einen Vermerk folgenden Wortlauts: “ Otto Wilcken is mit sinem shepe gott loff, ok wedder gekamen.. was 5 Jahr uthwest.“

Von Dieter Flohr