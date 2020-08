160 Starter: So war das Wismarbucht-Schwimmen in der Corona-Zeit

Hohen Wieschendorf

Es ist Badewetter. Sonnige 23 Grad, spiegelglatte Ostsee. Der Parkplatz in Hohen Wieschendorf ist voll – und das schon um 9 Uhr morgens. Doch nicht normale Strandgäste sind mit ihren Autos vorgefahren, sondern Sportler. 160 Frauen und Männer wollen durch die Ostsee schwimmen – die meisten davon 3,5 Kilometer von Insel Poel nach Hohen Wieschendorf.

Die lange Strecke hat es in sich. „Für die muss man trainiert sein“, weiß Cheforganisatorin Dana Gromoll. Sie strahlt am Sonntag über das ganze Gesicht so wie die Sonne über dem hellblauen Meer. „Ich bin so glücklich, dass wir das Wismarbucht-Schwimmen durchführen können und so tolles Wetter haben“, betont sie.

Viele Anmeldungen

Lange haben sie und die anderen Mitglieder der Wismarer Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft ( DLRG) überlegt, ob sie ihren beliebten Wettbewerb auch in Corona-Zeiten durchführen können. Schließlich haben sie sich dafür entschieden und sind nicht enttäuscht worden. Mit 150 Anmeldungen im Vorfeld ist die 3,5 Kilometer lange Strecke ausgebucht gewesen. Weitere 30 Starter hatten sich für den einen Kilometer langen Abschnitt um den Anlieger in Hohen Wieschendorf angekündigt. Am Ende sind es auf beiden Etappen ein paar weniger Schwimmer gewesen, aber trotzdem mehr als in vielen anderen Jahren.

Weniger trainiert

Jonathan Brase aus Jesteburg (16) ist mit seinem Vater Rainer (65) und Wiebke Krafzik (17) aus Buchholz nach Hohen Wieschendorf gekommen. Der junge Sportler schwimmt regelmäßig lange Strecken im Schwimmbad und hat den Wettbewerb im vergangenen Jahr gewonnen. Sein Ziel ist die Titelverteidigung. „Leider konnte ich aber wegen Corona nicht so viel trainieren“, bedauert er. Sein Papa hat Schulterprobleme und geht deshalb auf die rechte Seite des Anliegers – mit Blick auf Wismar. Dort fällt der Startpfiff für die kurze Strecke.

24 Frauen und Männer laufen mit Abstand zueinander, aber mit Schwung ins glitzernde Wasser. Hinter der Marina könnten sie geradeaus bis zur Insel Poel schauen, wenn sie nicht ständig ins Wasser blicken würden. Das wird immer klarer, je weiter hinaus sie kommen. Doch dann geht es auch schon wieder zurück.

Busfahrt nach Poel

Die Starter der langen Strecke sitzen währenddessen mit Masken in Bussen. Die bringen sie zur Insel Poel an den Strand von Hinter Wangern. Vor dem liegen viele Segelyachten, Sportboote und Paddler. Ihre Crews sind keine Zuschauer, sondern Rettungsschwimmer – so wie Vivien Blattau (28) und Björn Schliemann (35). Die Wismarer sind mit dem Boot des Katastophenschutzes vor Ort. „Wir begleiten die Schwimmer und holen sie an Bord, wenn sie nicht mehr können oder gesundheitliche Probleme bekommen“, erklären die Helfer. Kalte Wassertemperaturen könnten zu Krämpfen in den Beinen führen, hohe Wellen zu Ausdauerverlust. Und immer wieder würden Teilnehmer auch ihre Kräfte überschätzen. All das haben die beiden Wismarer Rettungsschwimmer in den vergangenen Jahren schon erlebt.

Hin und zurück

Vivien Blattau (28) und Björn Schliemann (35) begleiten die Schwimmer mit dem Boot. Quelle: Kerstin Schröder

Sie helfen seit langem beim Wettbewerb mit. „Eine Starterin ist mal zum Aufwärmen von Hohen Wieschendorf nach Poel geschwommen und dann gleich wieder zurück“, erzählt Vivien Blattau. Die Frau ist aber keine gewöhnliche Schwimmerin gewesen, sondern Britta Kamrau, Weltmeisterin im Langstrecken-Schwimmen. 1997 hat sie die Wismarbucht in 42 Minuten und 47 Sekunden passiert.

Gegen 11.45 Uhr – etwa später als geplant – laufen die Schwimmer los. Mehr als 100 Meter können sie noch gut stehen. Dann fangen sie kräftig an zu kraulen. Die schnellen haben sich vorne eingereiht, die langsamen hinten. Das Wasser hat 18,5 Grad.

Sieger durchgefroren

Sieger Tom Heisig Quelle: Kerstin Schröder

Bei der 26. Auflage des Wettbewerbs könnte das Wetter nicht besser sein – aber das Wasser gerne etwas wärmer, wenn es nach Tom Heisig gehen würde. Der 19-Jährige zittert am ganzen Körper als er aus dem Wasser kommt – nach 48 Minuten und 22 Sekunden. Er ist der schnellste Schwimmer und durchgefroren, als er sich selber Handtuch und Siegerpokal nehmen muss. Seine Mutter reicht ihm schnell einen Becher heißen Tee. „Das war kalt unterwegs“, erzählt er. Aber der Triathlet aus Neubrandenburg hat durchgehalten und sich mit Stefan Runge aus Grönwohld (48:51) und Vorjahressieger Jonathan Brase (48:59) bis zum Anlieger ein hart umkämpftes Wettschwimmen geliefert.

Schnellste Frau

Andrea Streichan aus Berlin Quelle: Kerstin Schröder

Schnellste Schwimmerin der insgesamt 136 Starter auf der Langstrecke ist Andrea Streichan aus Berlin geworden – nach 51 Minuten und 5 Sekunden ist sie im Ziel. „Es war anstrengend, aber schön – vor allem dass die Segler uns die ganze Zeit begleitet haben“, schwärmt die Siegerin. Platz zwei und drei bei den Frauen gehen an Vanessa Martens aus Lübeck (51:32) und Wiebke Krafzik aus Buchholz (52:47). Die Zeiten werden mit Messgeräten genommen, die die Starter an den Füßen tragen. Ihre Urkunden müssen sie sich wegen der Corona-Regeln zu Hause selber ausdrucken. Aber vielen ist das egal. Sie sind glücklich, dass das Sportereignis in der Pandemie-Zeit überhaupt stattgefunden hat. „Und im nächsten Jahr wird es hoffentlich wieder etwas menschlicher zugehen – mit Gratulationen und Umarmungen“, hofft Cheforganisatorin Dana Gromoll.

Die kurze Strecke Auch eine kurze, 1 Kilometer lange Strecke um den Anlieger in Hohen Wieschendorf ist angeboten worden. 24 Frauen und Männer sind dort um den Sieg geschwommen. Den ersten Platz hat Andreas Schulz aus Rathenow geholt (17:59) vor Moritz Böhm (19:24) und Lennart Böhm (22:05, beide aus Brandenburg).Schnellste Frau auf der Kurzstrecke war in diesem Jahr Helena Warning aus Krusenhagen (19:25) vor Kathleen Konieczny aus Stendal (20:59) und Meery Kühne aus Wildau (21:34). Das Kinder-Schwimmen ist wegen Corona abgesagt worden. Es sollte keinen Zuschauerandrang durch Eltern und Großeltern geben.

Von Kerstin Schröder