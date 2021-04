161 Infektionen in einer Woche in NWM – die meisten in Wismar

Wismar

Am Ostermontag sind in Nordwestmecklenburg offiziell vier neue Corona-Fälle gemeldet worden sowie ein weiterer Todesfall, der inzwischen 60. Der Inzidenzwert liegt aktuell bei 104,9. Damit ist Nordwestmecklenburg einer von drei Landkreisen in Mecklenburg-Vorpommern, die sich im Moment über der Marke 100 befinden. Dazu zählen noch Ludwigslust-Parchim (130,8) und die Mecklenburgische Seenplatte (119,7). Insgesamt sind in der vergangenen Woche 161 Neuinfektionen in Nordwestmecklenburg registriert worden.

Fälle nach Amtsbereichen

Aufgeteilt nach Amtsbereichen sieht das so aus: Die meisten Fälle gab es wieder in der Hansestadt Wismar (72). Dahinter folgen Neuburg und Schönberger Land mit jeweils 23 neuen Infektionen, Lützow-Lübstorf (11), Dorf-Mecklenburg/Bad Kleinen (9), Neukloster-Warin sowie die Insel Poel (jeweils 6), Klützer Winkel (5), Grevesmühlen-Land (3), Gadebusch (2) und Rehna (1). In der Stadt Grevesmühlen gab es keine Neuinfektionen.

Das Ostergeschehen

Die Osterfeiertage sind in Nordwestmecklenburg relativ ruhig verlaufen, was Neuinfektionen angeht. Am Sonnabend hat es keine weiteren Fälle im Kreis gegeben. Allerdings sind an dem Tag auch viele PCR-Tests im Abstrichzentrum Grevesmühlen durchgeführt worden. Aus denen haben sich dann aber 21 Neuinfektionen für die Meldung an das Landesamt für Gesundheit und Soziales am Ostersonntag ergeben. Damit sind 342 infizierte Personen in Quarantäne und 2049 Kontaktpersonen.

Positiv getestet wurden mehrere Personen, die bereits als Kontaktpersonen in Quarantäne waren, unter anderem wegen Fällen in der Kita Grambow und der Grundschule Dreveskirchen. Auch die weiteren Neuinfektionen kamen überwiegend aus familiären Umfeldern bereits infizierter Personen.

Quarantäne für Kinder

Schlechte Oster-Nachrichten gibt es für die Kita Hanseatenhaus in Wismar. Nachdem bereits am Donnerstag die Krippengruppen 1 und 2 in eine Quarantäne geschickt wurden, müssen nun auch noch die Krippengruppen 3 bis 5 zu Hause bleiben. Grund ist ein weiterer positiver Test bei einem Kind. Betroffen von der Quarantäne sind 26 Kinder und vier Beschäftigte. Je nachdem, ob die Personen zuletzt am 29., 30. oder 31. März in der Einrichtung waren, gilt die angeordnete Quarantäne bis zum 12., 13. oder 14. April.

Betroffen ist auch noch eine dritte Kita im Landkreis: Am Ostersonntag wurde nach einem positiven Test bei einer Erziehungsperson der Kita „Kleine Dorfgeister“ in Dalberg für die Einrichtung eine Quarantäne bis zum 15. April erlassen. Die betrifft alle Personen, die am 31. März oder 1. April in der Einrichtung waren. Betroffen sind alle vier Kita- und Krippengruppen sowie die Hortgruppe – insgesamt 38 Kinder und acht Beschäftigte.

