17-jähriger Wismarer organisiert Theater-Konzerte

Anh Khoa Tran ist kein Unbekannter in der Region mehr. Als 14-Jähriger hat er angefangen, Jugendliche um sich zu scharen für ein Musicalprojekt nach dem anderen. Ein paar tausend Gäste haben in den letzten drei Jahren die Aufführungen im Wismarer Theater gesehen und waren begeistert von der Musik und dem Engagement.

Nun ist er 17 und er lädt zum „Khonzert“ am 22. Februar (19.30 Uhr) und am 23. Februar (16 Uhr) ins Wismarer Theater. Ein Konzert, bei dem die „Schönheit der Stimme“ im Vordergrund stehen soll. Ein ganz persönliches Konzert mit einigen dieser starken Stimmen aus Wismar und Hamburg.

Jeder kann singen

„Ich hab so viele Leute im Gesang unterrichtet schon. Alle sind zu mir mit dem Satz gekommen: ‚Ich kann gar nicht singen‘! Jeder kann singen! Ich hab die alle zum Singen bekommen. Mittlerweile finden alle ihre Stimme sehr gut und haben die Schönheit ihrer Seele in der Stimme wiedergefunden!“, philosophiert er.

„Das möchte ich mit der Welt teilen, dass jeder eine schöne Stimme hat und sie benutzen sollte.“ Anh Khoa Tran ist mittlerweile jedes Wochenende in Hamburg und arbeitet an der eigenen Stimme und der musikalischen Weiterentwicklung. So kam auch der Kontakt zu Soraya Stehle, Edwin Parzefall, Rico Castor und Meltem Ürküt von der Hamburger „Stage School“ zustande, mit Anh Khoa Tran und Luis Dannewitz als Wismarer Sänger sowie Giacomo Wiesenberg als Moderator werden sie die „Khonzerte“ bestreiten.

Verschiedene Kulturen

„Wir stammen alle aus verschiedenen Kulturen“, erzählt Anh Khoa. Er selbst ist gebürtig in Deutschland, hat aber vietnamesische Wurzeln, Soraya hat spanische und Edwin kommt von den Philippinen, Meltem aus der Türkei und Luis aus Deutschland. Die Musik und das gemeinsame Singen verbinden die jungen Menschen.

Anh Khoa verspricht musikalische Klassiker und „exotische Impressionen“ von Beatles und Michael Jackson bis hin zur klassischen Arie und manch einem Musicalhit.

Karten für die beiden Konzerte gibt es beispielsweise im Service-Center der OSTSEE-ZEITUNG in der Mecklenburger Straße 28 sowie in der Tourist-Information in der Lübschen Straße 23a.

