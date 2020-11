17 neue Corona-Fälle in Nordwestmecklenburg am Donnerstag: Kreis noch nicht „rot“

Wismar

Nach 23 neuen Corona-Fällen am Mittwoch, kamen am Donnerstag nach Angaben der Kreisverwaltung 17 neue Fälle hinzu. Zehn Menschen werden zudem nach 14-tägiger Quarantäne nicht mehr als infiziert geführt werden. Die Gesamtzahl der aktiven Fälle beträgt damit 113. Eine Person konnte das Krankenhaus verlassen, zwei befinden sich noch in stationärer Behandlung.

Die Zahl der Menschen in Quarantäne sank somit auf 1056. Am Mittwoch waren es noch knapp 1300. Die sogenannte Sieben-Tages-Inzidenz liegt damit am Donnerstag noch knapp unter der Grenze von 50 – nämlich bei 48,49. Somit gilt Nordwestmecklenburg offiziell noch nicht als Risikogebiet und ist auf der Inzidenzkarte noch nicht „rot“.

Anzeige

Das Infektionsgeschehen im Einzelnen

Fünf der 17 neuen Fälle befanden sich bereits in Quarantäne, darunter ein Schüler und eine Lehrkraft der Bertolt-Brecht-Schule in Wismar. Ein Schüler der 10. Klasse des Gerhart-Hauptmann-Gymnasiums wurde ebenfalls positiv getestet – nach Rückrechnung des Infektionszeitraumes ergeben sich wegen der Ferientage Anfang der Woche daraus keine Konsequenzen für die Schule.

Bei den restlichen Infektionen handelt es sich um ein verteiltes Geschehen bei denen bislang sechs Personen keinem bereits bekannten Infektionswegen zugeordnet werden konnten. Die Ermittlungen dauern an.

Die Bundeswehr hatte in dieser Woche zudem angekündigt, die bereits sechs Soldaten, die seit einigen Wochen in der Kreisverwaltung und im Abstrichzentrum in Wismar im Einsatz sind, weiterhin dort zu beschäftigen. In der kommenden Woche werden weitere 17 Bundeswehrsoldaten hinzukommen und bei der Pandemiebekämpfung in Nordwestmecklenburg helfen.

Lesen Sie auch

Von mikro