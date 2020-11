17 neue Fälle am Sonnabend in NWM: Lehrer und Klinik-Mitarbeiter infiziert

Wismar

Während die bundeweite Inzidenz am Sonnabend bei rund 140 liegt, stieg sie in Nordwestmecklenburg ebenfalls wieder leicht an auf 86,45. Die Zahl der in Quarantäne befindlichen Personen stieg leicht an auf 2165. Die Zahl der aktuell infizierten Personen sank aber von Freitag 189 auf Sonnabend 175.

Drei Klinik-Mitarbeiter positiv getestet

Anders als an in den letzten Tagen, seien laut Gesundheitsamt nicht der überwiegende Anteil der Neuinfizierten Kontaktpersonen der Kategorie 1, die mit einer bereits infizierten Person in Quarantäne waren, sondern neues Fallgeschehen, das neue Kontaktnachverfolgungen nach sich zieht.

Drei weitere Mitarbeiter des Sana-Klinikum in Wismar wurden positiv getestet, darunter ein Arzt. Die Klinik hatte bis Freitag bereits insgesamt zehn positiv getestete Mitarbeiter gemeldet. In der kommenden Woche will die Klinik laut Geschäftsführer Michael Jürgensen allen 1000 Mitarbeitern die Möglichkeit geben, sich testen zu lassen. Verpflichtend seien die Tests aber nur für die Risikobereiche des Klinikums – Notaufnahme, Intensivstation und Covid-19-Station.

Lehrer in Bad Kleinen positiv getestet

Ein positiver Test bei einem Lehrer der Regionalen Schule Bad Kleinen habe nach einer ersten Analyse des Falls zunächst nicht zu weiteren Quarantäne-Maßnahmen an der Schule geführt.

18 Kinder in Kita in Gadebusch in Quarantäne

Ein positiver Test bei einem Kind in Gadebusch führte zu einer Quarantäne für derzeit 18 Kinder und vier Erzieher der Kita „Am Burgsee“ in Gadebusch. Die betroffenen Eltern werden am Wochenende zunächst über die Kitaleitung informiert. Eine entsprechende Allgemeinverfügung werde am Montag erlassen. Die Kontaktermittlungen dauern derzeit noch an und könnten im Raum Gadebusch zu weiteren Quarantäne-Anordnungen führen, teilt das Gesundheitsamt mit.

