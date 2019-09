174 Feuerwehrteams beim 20. Inselpokal auf Poel

Am Schwarzen Busch

So spannend ist es noch nie beim deutschlandweiten Inselpokal auf der Insel Pokal gewesen. Bis zur letzten Sekunde bleibt geheim, wer die Sieger bei Männern, Frauen und Jugendlichen sind. Denn die Organisatoren haben sich entschlossen, erstmals keine Zwischenstände preiszugeben.

Um so größer ist dann am Sonnabendnachmittag die Freude auf der Wiese Am Schwarzen Busch. Feuerwehrmänner und Familienangehörige aus Thüringen jubeln am stärksten. Das Team aus Zella gewinnt den Löschangriff nass. Und das zum siebten Mal in Folge! Die Zeit von 17,028 Sekunden ist noch schneller als im Vorjahr (17,683).

Thüringer rocken das Festzelt

Schläuche koppeln, Wasser durchpumpen, mit den Schläuchen 95 Meter bis zur Linie laufen, einen Behälter mit dem Wasserstrahl treffen – die sieben Männer aus Zella sind unschlagbar gut. Am Donnerstag sind sie angereist. Übernachtet wird in drei Ferienhäusern in Kaltenhof. In Zella, ein 250-Seelen-Ort, sind alle feuerwehrbegeistert. „Wir wollen gewinnen. Entweder feiern wir auf der Party den Sieg oder der Wettkampf wird schön getrunken“, sagt einer der Männer am Vormittag. Stunden später ist klar: Die Thüringer rocken das Zelt.

Anerkenung vom Innenminister

Lorenz Caffier, Innenminister von MV: "Danke für euer Engagement. Ihr seid da, wenn es brennt." Quelle: Heiko Hoffmann

Der Feuerwehrwettbewerb um den Inselpokal hat sich seit 1999 zum größtem seiner Art entwickelt. Am Sonnabend sind Wehren aus sieben Bundesländern dabei: 127 Männer-, 22 Frauen- und 25 Jugendmannschaften. Mit 25 Mannschaften ging es vor 20 Jahren los. Lorenz Caffier ( CDU), Innenminister von MV, zollte den gastgebenden Wehren von Kirchdorf und Stove seine Anerkennung dafür, was sich entwickelt hat.

Der Inselpokal ist längst kein Geheimtipp mehr. Zum Jubiläum wurden die Startplätze extra vergeben. Kriterien waren die Teilnahme und Erfolge.

Besondere Ehrung

Wettkampfleiter Christian Klein von der Wehr in Stove und Bodo Köpnick, Chef der Freiwilligen Feuerwehr Kirchdorf, wurden mit dem Deutschen Feuerwehrkreuz in Gold geehrt. Quelle: Heiko Hoffmann

Ansonsten gilt: „Wenn das Anmeldeportal öffnet, sind die Startplätze in wenigen Minuten weg“, sagt Christian Klein. Für den 69-Jährigen von der Wehr Stove ist es in zweierlei Hinsicht ein besonderer Tag. Er erhält wie Bodo Köpnick, Chef der Kirchdorfer Kameraden, das Deutsche Feuerwehrkreuz in Gold vom Vizepräsidenten des Deutschen Feuerwehrverbandes, Karl-Heinz Knorr. Hunderte Wettkämpfer und Gäste applaudieren. Den beiden gestandenen Männern steht die Freude ins Gesicht geschrieben.

Michael Lindner von der Feuerwehr Warin trifft mit dem Wasserstrahl die Dose. Das Ziel ist erreicht, die Zeit wird gestoppt. Quelle: Heiko Hoffmann

Christian Klein ist am Sonnabend zum letzten Mal Wettkampfleiter. „Irgendwann muss man den Staffelstab übergeben. Es hat all die Jahre Spaß gemacht.“ Seit 1973 ist er bei der Feuerwehr. Nach der aktiven Zeit war er sogar als internationaler Wettkampfrichter in Frankreich und in Österreich im Einsatz.

Sieger bei Frauen und Jugendlichen

Das Wetter wird am Sonnabend immer besser. Alle Aktiven kämpfen um jede Sekunde. Bei den Frauen gewinnt Mengelrode aus Thüringen (21,840) vor Gresse ( Ludwigslust-Parchim; 24,303) und Team Brandenburg (24,838).

Bei den Jugendlichen, die 55 Meter zurücklegen, gewinnt das Team aus Kummer ( Thüringen; 16,043) vor Hohen Viecheln (16,558) und Großolbersdorf (Sachsen; 17,307).

Und die Poeler Wehr?

Die Poeler Wehr ist nicht unter den Siegern. Wie auch? „Alle Hände werden gebraucht. Wir waren nur beim ersten Mal am Start“, sagt Bodo Köpnick. Der Poeler Feuerwehrchef, der sich auch ehrenamtlich als Gemeindevertreter engagiert, bleibt dem Inselpokal als einer der Hauptorganisatoren erhalten. „Hier hat sich eine Menge entwickelt. Die Veranstaltung ist ein Wirtschaftsfaktor auf der Insel.“ Rund 2000 Wettkämpfer und mitgereiste Fans bevölkern die Insel.

Nächster Termin steht

Rando Sloboda, Chef der Freiwilligen Feuerwehr Hohen Viecheln: "Wir sind zum 20. Mal dabei und kommen immer gerne her." Quelle: Heiko Hoffmann

Vier Wehren sind seit Anfang an dabei: Hohen Viecheln und Stove sowie Lüblow ( Landkreis Ludwigslust-Parchim) und Gröningen ( Sachsen-Anhalt). Nach Platz drei im letzten Jahr müssen die Männer aus Hohen Viecheln am Sonnabend mit dem undankbaren vierten Platz (18,310 Sekunden) vorliebnehmen. Rando Sloboda, Chef der Feuerwehr Hohen Viecheln: „Wir kommen immer gerne her. Die Veranstaltung ist toll organisiert.“

So wird es auch beim 21. Mal der Fall sein. Am 19. September 2020.

Über den Autor:

Von Heiko Hoffmann