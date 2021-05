175 Corona-Fälle in Nordwestmecklenburg innerhalb einer Woche

Wismar

Am 1. Mai gab es in Nordwestmecklenburg 14 neu gemeldete Fälle von Covid 19, am Sonntag kam ein weiterer hinzu. Am Montag gab es offiziell keine neue Infektion – dafür wurden aber zwei Verstorbene aus den vergangenen Tagen gemeldet. Die Inzidenz im Landkreis liegt aktuell bei 110.

Unter den gemeldeten Fällen vom Wochenende sind unter anderem zwei Patienten im Sana Klinikum Wismar und drei Nordwestmecklenburger, die sich im Kollegenkreis angesteckt haben – zwei aus dem handwerklichen Bereich, einer aus einem Büroumfeld. Weitere Infektionen stammen aus familiären Umfeldern.

Die Anzahl der Fälle der Virusvariante P1 im Landkreis, die zuerst in Brasilien festgestellt wurde, hat sich auf 55 erhöht.

Fälle nach Amtsbereichen

In der zurückliegenden Woche hat es im Kreis insgesamt 175 neue Corona-Fälle gegeben. Die teilen sich wie folgt auf: In der Hansestadt Wismar wurden 86 Infektionen gemeldet, in Neukloster-Warin neun, in Neuburg zwei, in Dorf-Mecklenburg/Bad Kleinen 16, auf der Insel Poel zwei, im Klützer Winkel, Schönberger Land und in Lützow-Lübstorf jeweils 14, in Gadebusch drei, im Amt Grevesmühlen-Land vier, in Rehna keine und in Grevesmühlen elf.

Von OZ