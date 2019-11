Neukloster

Kontrolle verloren und überschlagen: Am Dienstagvormittag ist es zu einem Unfall auf der Autobahn 20 zwischen den Anschlussstellen Zurow und Neukloster (beide Landkreis Nordwestmecklenburg) gekommen. Ein 18-Jähriger war in Fahrtrichtung Rostock unterwegs, als er beim Überholen mit seinem VW Bus in die Bankette geriet.

Der 18-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Verkehr wurde einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Im Verlauf der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der junge Mann keinen Führerschein besitzt. Die Krux: Auch der VW Bus war gestohlen. Der Halter meldete sich, als er den Diebstahl seines Fahrzeuges bemerkte.

Von OZ