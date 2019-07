Wismar

Da kann man nur noch mit dem Kopf schütteln: 19 Autofahrer haben in einem Stau auf der A20 bei Wismar auf der Fahrbahn gewendet – offenbar weil sie keine Lust auf die lange Wartezeit hatten. Dann brausten sie in der Rettungsgasse entgegen der Fahrtrichtung davon.

Nach Polizeiangaben ereignete sich der Vorfall bereits am 5. Juli. Damals gab es etwa vier Kilometer hinter der Autobahnabfahrt Zurow in Fahrtrichtung Rostock einen Verkehrsunfall. „Es bildete sich ein Rückstau von mehreren Kilometern“, so die Polizei dazu. Die Verkehrsteilnehmer im Stau hätten sich in vorbildlicher Weise zu einer Rettungsgasse formiert, um Rettungswagen, Notarzt und Polizei eine schnelle Annäherung an den Unfallort zu ermöglichen.

Mehrere Zeugen meldeten sich sofort bei der Polizei

Ungefähr 15 Minuten später gingen bei der Polizei mehrere Anrufe von Autofahrern, die sich im Stau befanden, ein. Sie teilten unabhängig voneinander mit, dass einige Pkw wendeten und sich entgegen der Fahrtrichtung offenbar zur Ausfahrt bewegen würden. Eine unmittelbar zur Autobahnanschlussstelle Zurow entsandte Streife konnte die betreffenden Fahrzeuge allerdings vor Ort nicht mehr feststellen, teilt die Polizei mit.

Autofahrer erwartet heftige Geldstrafe und Fahrverbot

Einige Zeugen, die sich die amtlichen Kennzeichen der betreffenden Fahrzeuge notiert und davon mit ihren Mobiltelefonen Fotos gemachten hatten, übermittelten die Daten an die Polizei. Insgesamt 19 Autofahrer erwartet nun ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren. Sie müssen mit einer Geldbuße von mehreren hundert Euro, zwei Punkten in Flensburg und einem Monat Fahrverbot rechnen.

Außerdem wurden die zuständigen Führerscheinstellen informiert, die nun vor der Frage stehen, ob die betroffenen Autofahrer überhaupt dafür geeignet sind, ein Kraftfahrzeug zu führen.

