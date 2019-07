Wismar 19 Geburten in Wismar - Neun Mädchen und zehn Jungen geboren 19 Geburten gab es zwischen dem 12. und dem 18. Juli in Wismar. Neun Mädchen und zehn Jungen erblickten das Licht der Welt

Leevke Buhs wurde am 15. Juli um 6.05 Uhr im Sana Hanse-Klinikum in Wismar geboren. Ihre Familie ist in Gägelow zu Hause. Leevke war bei der Geburt 51 Zentimeter groß und wog bei der Geburt 3680 Gramm. Quelle: Baby Smile