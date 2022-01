Wismar

Nach intensiven Ermittlungen hat die Polizei Wismar einen mutmaßlichen Sprayer identifiziert. Der 19-Jährige aus dem Landkreis Ludwigslust-Parchim soll für zahlreiche Grafittis an Hauswänden, Bushaltestellen und Verkehrszeichen in Wismar und Zierow verantwortlich sein. Der entstandene Schaden wird auf über 5000 Euro geschätzt.

Der 19-Jährige war bereits Ende Dezember den Beamten durch den Hinweis eines Bürgers aufgefallen, der meldete, dass ein jungen Mann im Skaterpark Poeler Straße in Wismar ein Graffiti sprühte. Die Polizisten trafen den Verdächtigen in der Nähe des Tatortes an und stellten bei ihm mehrere Spraydosen sicher.

In den folgenden Ermittlungen konnten ihm weitere Taten zugeordnet werden, die seit Juli 2020 begangen worden waren.

Von OZ