199 Corona-Fälle in einer Woche – viele in Wismar und auf der Insel Poel

Über das zurückliegende Wochenende sind in Nordwestmecklenburg 34 neue Corona-Infektionen gemeldet worden, am Montag dann noch eine sowie ein weiterer Todesfall. Rund ein Drittel der Fälle sind bereits als Kontaktperson in Quarantäne gewesen. Einen der Schwerpunkte bildet die Insel Poel mit sechs Fällen am Sonnabend und insgesamt 24 in der vergangenen Woche. Die Inzidenz in Nordwestmecklenburg beträgt aktuell 125,9.

Die gerade von der Landesregierung beschlossenen möglichen Maßnahmen für Inzidenzen über 100, wie zum Beispiel nächtliche Ausgangssperren, sind größtenteils an die Bedingung gebunden, dass ein „diffuses Infektionsgeschehen“ festgestellt wird. Dies ist so definiert, dass mindestens 50 Prozent der Infektionen nicht mehr zur wahrscheinlichen Ansteckungsquelle zurückverfolgt werden können. Das ist in Nordwestmecklenburg derzeit nicht der Fall, weshalb entsprechende Verfügungen auch noch nicht erlassen worden sind.

Weitere Schule betroffen

Am Sonnabend wurde eine Quarantäne-Verfügung für die Grundschule in Brüsewitz erlassen für 94 Mädchen und Jungen sowie 20 Mitarbeiter, die am 23. oder 24. März in der Schule gewesen sind. Die Quarantäne für sie gilt bis zum 7. April.

Am Sonntag ist dann ein zweite Allgemeinverfügung für die Regionalen Schule mit Grundschule auf der Insel Poel ergangen. Die betrifft diesmal die Klassen 1 bis 4. Aber nicht alle Schüler dürfen bis zum 7. April nicht die Wohnung oder das heimische Grundstück verlassen, sondern nur die Mädchen und Jungen, die am 24. oder 25. März in der Schule gewesen sind und auf dem Pausenhof keine Maske getragen haben. Bei allen anderen sollen die Eltern auf coronatypische Symptome achten.

Geändert wurde am Montag die Anordnung für die Fritz-Reuter-Schule in Wismar bis zum 6. April. Sie gilt jetzt nur noch für die Schüler und Lehrkräfte der Klasse 3b sind sowie alle Kinder und Beschäftigten, die den Hort besucht haben.

Fälle nach Amtsbereichen

In der vergangenen Woche sind vom Gesundheitsamt in Nordwestmecklenburg insgesamt 199 neue Corona-Infektionen registriert worden. Aufgeteilt nach Amtsbereichen verteilt sich das Fallgeschehen so: Die meisten Meldungen sind in der Hansestadt Wismar eingegangen – dort haben sich 84 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert. Dahinter folgt Poel mit 24 Fällen. Die Insel hatte zuvor mehrere Wochen mit null oder nur wenigen Neuinfektionen geglänzt. Die drittmeisten Fälle – 19 – gab es im Amtsbereich Dorf-Mecklenburg/Bad Kleinen.

Im Klützer Winkel wurden sieben Fälle registriert, in Gadebusch zwei, in Grevesmühlen-Land drei, in Lützow-Lübstorf 13, in Neukloster-Warin zehn, in Neuburg 14, in Rehna sechs, im Schönberger Land acht und in der Stadt Grevesmühlen neun.

