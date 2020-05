Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise sind noch nicht abschätzbar. Fest steht bislang nur, dass der Landkreis Nordwestmecklenburg – Stand heute – 2,5 Millionen Euro mehr ausgeben muss. Was dabei die größten Kosten verursacht, das lesen Sie hier.

Pressegespräch zum Thema Corona im Kreistagssaal der Malzfabrik in Grevesmühlen. Pressekonferenz in Grevesmühlen in Zeiten von Corona - gute Augen und Ohren braucht man dafür. Quelle: Michael Prochnow