Das 20. Wonnemar-Jubiläum sollte am Sonnabend groß gefeiert werden. Doch wie viele andere Geburtstage und Partys fällt auch diese Veranstaltung dem Corona-Lockdown zum Opfer.

Frank Lüneburg, Bereichsleiter für das Bad im Wonnemar Quelle: privat

Frank Lüneburg kann fast nichts umhauen. Bärig und auch mal mit einer klaren Ansage kommt der 59-Jährige daher. Seit 20 Jahren ist „Lüni“ beim Wonnemar. Erst als Schwimmmeister, seit einigen Jahren ist er Bad-Bereichsleiter. Lüneburg ist so etwas wie Mister Wonnemar. Viele Wismarer, heute erwachsen, kennen Frank Lüneburg aus der Zeit, als sie bei ihm das Schwimmen gelernt haben. Damals noch in der alten Schwimmhalle, wo Lüneburg seit 1982 Bademeister war.

Alte Schwimmhalle abgerissen

Blick in die ehemalige Schwimmhalle in Wismar. Sie wurde 1975 erbaut. Quelle: Sammlung Detlef Schmidt

Mit dem Abriss der alten Schwimmhalle und der Eröffnung des Freizeit- und Erlebnisbades im November 2000 wechselte Frank Lüneburg zum Wonnemar. Zu seinem Job sagt er: „Das ist für mich keine Arbeit, das ist Berufung. Ich kann mir ein Leben ohne Wonnemar nicht vorstellen.“ Seine lustigste Anekdote in der Zeit: „Die Bitte einer älteren Dame, ihr Gebiss aus dem Sportbecken zu fischen.“ Gesagt, getan. Frank Lüneburg überreichte ihr das Gebiss, die Frau dankte es mit einem strahlenden Lächeln.

Fitnessverträge im Baucontainer

Zwölf weitere Frauen und Männer sind von Anfang an dabei. Zu ihnen zählen Marketing-Chefin Madlen Spiekermann und ihr Mann Peter Spiekermann. Der Center-Manager kann sich gut an die Anfangszeit erinnern. „Noch vor der Eröffnung habe ich aus einem Baucontainer heraus Fitnessverträge abgeschlossen. Zeigen konnte ich damals nur einen Plan vom Grundriss oder Fortschritte von den Baustellenbesichtigungen.“

Aufnahme von der Bauphase im Jahr 2000. Quelle: Heiko Hoffmann

Nach vielen Höhen jetzt ein Tief

Aktuell blickt Peter Spiekermann mit einem lachenden und einem weinenden Auge auf die 20 Jahre. Die dreimonatige Schließung wegen Corona im Frühjahr, der Insolvenzantrag im September und die erneute coronabedingte Schließung im November treffen das Wonnemar ausgerechnet im Jubiläumsjahr. Die für dieses Jahr vorgesehene Begrüßung des zehnmillionsten Besuchers wird nun erst 2021 möglich sein.

Peter Spiekermann: „Die Umstrukturierung läuft.“ Konzepte würden mit Kommunen, Banken und Gläubigern besprochen. Die zweite Schließung wegen Corona komme daher zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt. „Wir hoffen auf die Hilfe vom Bund.“ Doch viele Details zum Antragsverfahren seien noch unklar. Auch rechnet der Chef nicht damit, dass das Center im Dezember wieder öffnen darf.

Zeitplan für die nächsten Wochen

Der Zeitplan für die Insolvenz in Eigenverantwortung steht. Die hatte die Interspa-Gruppe, zu der der Bäder- und Hotelbetrieb in Wismar gehört, am Konzernsitz in Stuttgart am 23. September beantragt. Nach jetzigem Stand soll das Insolvenzverfahren am 1. Dezember eröffnet werden. Im Idealfall ist es Ende des ersten Quartals oder Anfang/Mitte des zweiten Quartals 2021 beendet. Die einzelnen Standorte im Konzern sollen dann aus dem Haftungsverbund entlassen werden und autark innerhalb der Unternehmensgruppe arbeiten.

Center-Manager Peter Spiekermann und Marketingchefin Madlen Spiekermann mit dem Wonnemar-Maskottchen Wonni. Quelle: Heiko Hoffmann

Als umsatzstärkstes Center mit jährlich rund 500 000 Besuchern dürfte Wismar gestärkt aus der Insolvenz hervorgehen. Darauf hofft auch Madlen Spiekermann. Sie ist schon seit der Zeit vor der Wonnemar-Eröffnung dabei. „Was hier entstanden ist, haben wir auch der Stadtverwaltung und der Bürgerschaft zu verdanken“, verweist sie auf Ambitionen anderer Städte wie Schwerin, die auch so ein Freizeitbad haben wollten.

2500 Bewerbungen in der Anfangszeit

Wo einst die Schwimmhalle vom Typ Bitterfeld an der Bürgermeister-Haupt-Straße stand, befinden sich heute die Umkleidekabinen für das Bad. „In der Anfangszeit haben sich über 2500 Bewerbungen in unserem Büro in der Breiten Straßen getürmt“, erinnert sich Madlen Spiekermann und sagt weiter: „In all den Jahren gab es nie Langeweile. Die ist baden gegangen. Hier war immer viel los und so soll und wird es auch wieder sein.“

Am 17. November 2000 war die Inbetriebnahme. 30,5 Millionen Euro wurden in die Badelandschaft und den Sauna- und Fitnessbereich investiert. Am 1. Dezember vor 20 Jahren fand die große Einweihungsparty mit 650 Gästen in der Tennishalle statt. „Leider können wir das Jubiläum nicht feiern. Das holen wir zum 25. nach“, verspricht Madlen Spiekermann.

Weltrekord aufgestellt

In all den Jahren hat das Center häufig von sich reden gemacht. 2004 schafften es das Wonnemar, die DLRG und 3000 Teilnehmer mit der längsten Schwimmstaffel der Welt innerhalb von 24 Stunden in das Guinness-Buch der Rekorde. 2008 wurde die Saunawelt erweitert, Ende 2016 öffnete das Wonnemar-Hotel mit 90 Zimmern. Kosten: 11,5 Millionen Euro.

Schönheitskur läuft

Arne Abrie, Mitarbeiter aus dem Saunabereich, mit guter Laune bei Reinigungsarbeiten während der zweiten Lockdown-Phase. Quelle: Wonnemar

Dieser Tage bringen die rund 100 Mitarbeiter die gesamte Anlage auf Vordermann. Alle hoffen auf die baldige Wiedereröffnung. So geht es auch den Besuchern. Die Wismarerin Silke Ohlerich schreibt auf der Wonnemar-Facebook-Seite: „Haltet bitte durch, ich vermisse euch wahnsinnig.“ Oder eine Frau aus Schleswig-Holstein: „Ich drücke ganz fest die Daumen, dass wir euch bald wieder besuchen können. Bitte bleibt uns erhalten.“

Von Heiko Hoffmann