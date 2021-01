Wismar

Am Mittwoch wurden dem Gesundheitsamt in Wismar 20 neue Corona-Infektionen in Nordwestmecklenburg gemeldet. Die Zahl der aktuell Infizierten in Quarantäne steigt dennoch leicht an von 143 auf 159. Hinzu kommen 442 Kontaktpersonen, also 601 Quarantänefälle insgesamt.

Daraus ergibt sich ein Inzidenzwert von aktuell 62,89 für den Nordwestkreis – der Landesdurschnitt liegt am Mittwoch bei 103,3. Der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte kratzt dabei mit 162 neuen Fällen allein heute und einer Inzidenz von 198,8 an der 200er-Marke.

Rund ein Drittel der neu Infizierten hat sich bei Familienmitgliedern angesteckt. Da unter den gemeldeten Fällen allerdings auch ein Schulkind der Grundschule am Ploggensee in Grevesmühlen war, mussten dort 17 Schüler der 3. und 4. Klassen in Quarantäne geschickt werden.

Kurioser Fall wegen einer „zulässigen Feier“

„Ein weiterer, etwas kurioser Fall, betrifft eine Person, die unangemeldet zu einer privaten – und bis dahin wohl auch zulässigen – Feier erschien und nun positiv ist, was im Umfeld nun natürlich für erheblichen Unmut gesorgt hat“, heißt es aus der Kreisverwaltung etwas kryptisch. An diesem Fall würden zudem noch weitere Kontaktermittlungen hängen, die sich außerhalb dieser Feier bewegen.

Die höchste Zahl an nachgewiesenen Corona-Infektion in Nordwestmecklenburg wurde mit 69 Fällen am 11. Dezember gemeldet. Am Dienstag nach Neujahr wurde die zweithöchste Fallzahl mit 46 Infektionen gemeldet.

Von mikro