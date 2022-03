20. Ostermarkt in Wismar: Auf was Besucher sich freuen können

Wismar

„Das ist der erste Markt seit Ende Oktober für uns“, erklärt Christian Schumann von der gleichnamigen City-Agentur. Er meint den Wismarer Ostermarkt vom 1. bis zum 3. April in der Wismarer Markthalle. Der stand lange auf der Kippe. Den Ostermarkt in der Rostocker Nikolaikirche musste er kurzfristig absagen. Der Markt war ausgebucht, die Anträge gestellt, die Werbung lief – die Corona-Ampel blieb rot. Keine Chancen für so einen „Spezialmarkt“.

Der Wismarer Ostermarkt stand lange auf der Kippe. Nun sind die Zahlen zwar noch genauso hoch oder sogar höher, aber die Regeln wurden gelockert beziehungsweise es gibt keine Grundlage mehr, die Veranstaltung zu verbieten. „Damit können wir los legen“, erzählt er bei der Pause in Wismar.

Ostermarkt feiern Jubiläum

Gerade hat er die Plakate verteilt und aufgehängt, die Straßenüberspanner könnten auch schon hängen. „Ohne eine einhundertprozentige Zusage hätten wir nicht angefangen ...“, erzählt er. Schon im Dezember musste er einen Kunsthandwerkermarkt wenige Stunden vor der Eröffnung absagen, weil auf einmal „2G plus“ galt.

„Immerhin ist das unser 20. Ostermarktjubiläum in Wismar“, erzählt Christian Schumann. Am 1.4. 2002 eröffnete er als Wismarer Citymanager den ersten Ostermarkt mit, zusammen mit Ulrike Lebek. Damals noch im Rathaus, das aber schnell zu klein wurde für die Menschenmassen und potenziellen Kunsthandwerker. „Wie die Zeit vergeht“, erinnert Christian Schumann sich an die Jahre als Citymanager. Bis 2008 war er in dem Posten, für den dann das Geld fehlte. Christian Schumann hat Einkaufsnächte, Straßenfeste, Modenschauen, Autoshows und mehr organisiert.

Markt läuft gut, wenn das Wetter stimmt

Als dann die Wismarer Markthalle öffnete, zog er mit der Veranstaltung um. „Wir haben mit dem Ostermarkt die Markthalle eröffnet. Wir hatten damals jemanden, der die Gäste im Osterhasenkostüm begrüßt hat“, erzählt Christian Schumann weiter. Nun ist er froh, dass nach zwei Jahren mit Corona und ohne Ostermarkt die Veranstaltung in diesem Jahr stattfinden kann.

Christian Schumann weiß von vielen Kunsthandwerkern, die seit Jahren kommen, dass der Markt gut läuft – wenn das Wetter stimmt. Dann spazieren Einheimische wie Touristen zum Hafen und gucken in die Markthalle dort. Für viele war die Corona-Pause genauso lang. „Geplant ein Feuerwerk aus Schönem und Nützlichen, aus Düften und Farben sowie bestem Kunsthandwerk und österlicher Vorfreude“, wirbt Christian Schumann. Es gibt Silberschmuck, farbenfrohe Garten-Keramik, natürlich handbemalte Ostereier, Naturseifen, Bürsten und Besen oder rustikale Gartenmöbel beispielsweise.

Heimat in Bildern und Büchern

An einem Stand wird es selbst gemachte Perlen geben, der „Ostseemaler“ Jörg Sültmann aus Boiensdorf bringt seine gemalten Werke mit, die es übrigens auch als Druck auf Tassen gibt – Ostsee zum Trinken sozusagen. Jörg Sültmann liebt das Meer, die Schiffe, die Häuser. Vor allem die alten Fischkutter von der Insel Poel haben es ihm angetan – all das malt er und bringt so Heimat oder Ostsee-Fernweh auf das Papier.

Die Aktiven vom Wismarer Archivverein werden ihren Stand wieder aufbauen, auch sie freuen sich darüber, wieder Geld für den guten Zweck einnehmen zu können. Dieses Mal haben die Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler die zweite Auflage des Buches mit Wismarbildern aus den 1980ern mitgebracht. Die erste Auflage war extrem schnell vergriffen. Nun ist das Buch wieder lieferbar als potenzielles Ostergeschenk mit Erinnerungswert.

Geimpft, getestet oder genesen

Auch das neue Plakat mit den Podeus-Autos wird es am Stand in der Markthalle geben. Die Wismarer Autos wurden weltweit verkauft vor über 100 Jahren - die Fotos aus der Zeit stammen aus einem Katalog. Mit dem Geld, was durch die Verkäufe eingenommen wird, werden die wertvollen Originale im Wismarer Stadtarchiv restauriert.

Im Außenbereich locken frisches Obst, Gewürze und leuchtende Keramikblumen, dazu allerlei leckere Dinge zum Essen und Trinken. „Es gelten die aktuellen Bestimmungen“, erklärt Christian Schumann. Heißt, dass die Gäste und Aussteller geimpft, getestet oder genesen sein müssen. „Der Testcontainer ist direkt daneben!“ Der Eintritt zum Ostermarkt ist frei, am Freitag (1. April) öffnet er von 12 bis 18 Uhr, am Samstag von 10 bis 18 Uhr, am Sonntag von 11 bis 17 Uhr. Es gilt Maskenpflicht.

Von Nicole Hollatz