Dorf Mecklenburg

Ein Weinberg entsteht gerade in Dorf Mecklenburg. Und es sieht es gut aus, dass Juliane und Wolfgang Dähn schon im kommenden Jahr ihren ersten Federweißer einschenken können. „Die Pflanzen sind sehr gut gewachsen“, freuen sich die Hobby-Winzer. In diesem Jahr hätte es nach der langen Trockenheit mehr Niederschlag gegeben. „Zusätzlich haben wir noch bewässert“, erzählen sie. Das hat sich ausgezahlt. Zum Herbst hin sind die Reben so groß gewesen, dass sie grüne Tunnel gebildet hätten. „Deshalb haben wir sie Ende Oktober am oberen Ende gekappt, dadurch sind sie jetzt auch nicht mehr so windanfällig“, erklärt Wolfgang Dähn.

Zur Galerie Bilder vom Weinberg

Geduld ist wichtig

Mit seiner Frau hat er in der Gemeinde vor den Toren Wismars eine 0,5 Hektar große Fläche mit kleinem Hang gepachtet. Die bereiten sie seit Oktober 2018 für den Weinanbau her. Geduld ist dabei wichtig. Denn bis der erste Wein abgefüllt werden kann, dauert es einige Jahre. Doch zurzeit sieht es gut, dass die beiden im Herbst 2021 Federweißer anbieten können. Nennen dürfen sie ihn aber nicht so. Denn der Begriff ist den Weinbaugebieten nach deutschem Weingesetz vorbehalten. Deshalb wird es dann den ersten teilweise gegorenen Traubenmost aus Dorf Mecklenburg geben und den ersten Wein voraussichtlich ab Frühjahr 2022. „Die Reben haben eine gute Triebstärke erreicht und auch die Holzreife ist optimal“, betont Wolfgang Dähn, warum er mit dem ersten Ertrag im nächsten Jahr rechnet.

Kellerei geplant

Die Trauben sollen direkt auf dem Weinberg verarbeitet werden. Dafür wird eine Kellerei gebraucht. Die steht noch nicht. Doch die Planung der Anlage ist abgeschlossen. Und: „Wir hatten bereits in Süddeutschland Termine bei verschiedenen Kellereiausstattern, die uns beliefern können“, berichtet Wolfgang Dähn. Er hofft bei der Umsetzung auf Fördermittel der Europäischen Union. Die hat er beim Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt (Stalu) beantragt. Nun wartet er auf den hoffentlich positiven Bescheid, bevor es losgehen kann. Beginn der Baumaßnahme soll im Frühjahr 2021 sein.

Erste Trauben entfernt

Trauben im August dieses Jahres Quelle: privat

Schon in diesem Jahr sind Trauben gewachsen. Doch die hat das Ehepaar entfernt, um die jungen Weinstöcke nicht zu überlasten und ihnen eine gute Entwickelung zu ermöglichen. Trotzdem sind hier und da noch einige Weintrauben entdeckt worden, die bis zum September einen Zuckergehalt von bis zu 75° Oechsle erreicht haben. Ein Grad Öchsle entspricht etwa zwei Gramm Zucker pro Liter Most, daraus lässt sich ungefähr ein Gramm Alkohol gewinnen.

Die Trauben sind den Amseln als Futter überlassen worden. Im nächsten müssen die auf die süßen Früchte allerdings verzichten. „Wir werden Schutzmaßnahmen ergreifen und voraussichtlich Netze spannen“, kündigt der Landwirt an. Er und seine Frau Juliane sind in Dorf Mecklenburg aufgewachsen. Beide arbeiten in Schleswig-Holstein, sind sie aber regelmäßig in der alten Heimat bei ihrer Familie. Sönke Pahl, der Stiefvater von Mecklenburgs neuem Weinbauer, ist ebenfalls Landwirt. Er hat die Fläche zur Verfügung gestellt und hilft, wo er kann.

2000 Pflanzen im Boden

2019 ist der Boden der Weinbau-Fläche bis in eine Tiefe von 60 Zentimetern gelockert und mit ungefähr 2000 Pflanzen bestückt worden. Zäune wurde gebaut, Pfähle gesetzt und nach Südwesten ausgerichtet. Damit die Pflanzen länger was von der Morgensonne haben. Seither wachsen auf dem Weinberg Dähn, wie er offiziell heißt, drei rote und zwei weiße Rebsorten: Regent, Cabernet Cortis, Rondo, Solaris und Souvignier Gris. Die ausgewählten Gewächse sind spezialisiert für die nördlichen Gefilde mit viel Kälte und Wind.

100 Vorbestellungen

Im August dieses Jahres sind lange Triebe entfernt worden. Quelle: privat

In diesem Jahr haben die Weinanbauer ihre Pflanzen mit 175 000 Liter Wasser langsam und tröpfchenweise zum Wachsen gebracht und vor Schädlingen und pilzliche Erreger geschützt. „Auf Herbizide haben wir verzichtet, um das Bodenleben sowie die Flora und Fauna zu schonen. Stattdessen greifen wir regelmäßig zur Hacke“, berichtet Wolfgang Dähn. Er und seine Frau trinken gerne Wein und haben früher herumgealbert, sich mal einen Weinberg in Frankreich kaufen. Nun haben sie einen in Dorf Mecklenburg. Auf den sind andere Weinliebhaber bereits aufmerksam geworden. Es gibt bereits 100 Vorbestellungen für den ersten teilweise gegorenen Traubenmost und Wein.

Weitere Vormerkungen sind möglich auf der Internetseite www.wein-mv.de. Dort gibt es auch mehr Informationen.

Anbau seit dem 13. Jahrhundert Um Wein anbauen zu dürfen, haben Julia und Wolfgang Dähn beim Bundesamt für Landwirtschaft und Ernährung einen Antrag gestellt. In Mecklenburg-Vorpommern werden pro Jahr nur fünf Hektar dafür vergeben. Neu ist der Weinanbau in Mecklenburg aber nicht. Zisterziensermönche haben ihn bereits im 13. Jahrhundert praktiziert. In Schwerin, Güstrow und Neukloster sind damals Reben kultiviert worden. Burg Stargard ist der Ort in Mecklenburg-Vorpommern, in dem am längsten durchgängig Weinbau betrieben wurde – von 1508 bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts und seit 2002 wieder. Erst im Jahr 1855 endete der gewerbliche Weinbau, als der Weinberg von Crivitz bei Schwerin gerodet wurde.

Von Kerstin Schröder