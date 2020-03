21-Jähriger mit 1,25 Promille in Wismar erwischt

Wismar

Mit 1,25 Promille ist am Dienstagabend, 10. März, ein Mann in Wismar erwischt worden. Zeugen hatten sich bei der Polizei gemeldet und von einem Autofahrer berichtet, der offenbar betrunken gewesen ist. Der Mann war zu dem Zeitpunkt gerade vom Gelände einer Tankstelle in der Kanalstraße gekommen.

Bereits kurze Zeit später konnte ein Streifenwagen das verdächtige Fahrzeug anhalten und den 21-jährigen polnischen Fahrer kontrollieren. Dabei stellten die Beamten einen Atemalkohol von 1,25 Promille bei ihm fest. Er musste seinen Führerschein abgeben. Es wurde zudem eine Blutprobenentnahme angeordnet. Gegen den Mann wird jetzt wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

