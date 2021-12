Wohlenberg

Das Bild, das sich den Rettern am Dienstagmorgen kurz nach 8 Uhr auf der Landesstraße zwischen Wohlenberg und Niendorf bot, war verheerend. In Höhe des großen Parkplatzes nahe der Mole waren ein Iveco-Transporter und ein Ford Pickup frontal zusammengestoßen.

Für den 21 Jahre alten Fahrer des Transporters kam jede Hilfe zu spät, der junge Mann starb an den Folgen der schweren Verletzungen. Die beiden Insassen des Ford überlebten den Unfall mit schweren Verletzungen, der 34 Jahre alte Fahrer und sein 40-jähriger Beifahrer wurden in das Klinikum Schwerin gebracht.

Wie die Polizei mitteilte, hat sich der Unfall vermutlich folgendermaßen ereignet: Der Iveco, der in Richtung Klütz unterwegs war, geriet unvermittelt auf die Gegenfahrbahn, wo er frontal auf den Pickup prallte. Warum der Fahrer mit seinem Transporter auf die linke Fahrspur geriet, ist derzeit noch unklar.

Ein Gutachter der Dekra hat den Unfallort untersucht und soll die Ursache ermitteln. Zum Einsatz kamen neben den Rettungskräften des DRK die Feuerwehren aus Klütz, Boltenhagen und Grevesmühlen. Rund drei Stunden dauerten die Rettungs- und Bergungsarbeiten, die Landesstraße war in dieser Zeit voll gesperrt.

Jede Hilfe kam zu spät

Boltenhagens Wehrführer Sebastian Hacker: „Solche Einsätze sind zum Glück selten, aber sie gehören dazu. Das muss man akzeptieren.“ Quelle: Roxin Cornelia

Sebastian Hacker, Wehrführer aus Boltenhagen, war einer der Feuerwehrleute, die direkt am Einsatz beteiligt waren. Sie haben den 21-Jährigen aus dem Wrack geholt. „Als wir dort ankamen, war schon klar, dass der Fahrer nicht überlebt hatte“, berichtet der erfahrene Feuerwehrmann. Was bei anderen schlimmen Einsätzen oft erschwerend hinzukommt, war dieses Mal nicht der Fall: „Wir kannten den tödlich verletzten Fahrer nicht.“

Direkt am Wrack arbeiten in solchen Fällen vor allem die erfahrenen Feuerwehrleute. „Wenn wir wissen, dass es am Unfallort schlimm wird, dann sorgen wir schon dafür, dass die jungen Leute, die vielleicht zum ersten Mal so etwas sehen, nicht ganz vorn stehen.“ Auch am Dienstag waren Mitglieder der Boltenhagener Feuerwehr dabei, die zum ersten Mal sahen, wie ein Toter geborgen werden musste. Die Aufarbeitung der Erlebnisse geschieht noch direkt am Unfallort, wenn die Arbeit abgeschlossen ist. „Dann kommen alle Feuerwehren zusammen und sprechen über den Einsatz, das gehört dazu“, berichtet Sebastian Hacker. „Im Gerätehaus geht es dann weiter, wir setzen uns alle an einen Tisch und reden darüber, was wir erlebt und gesehen haben.“

Jeder verarbeitet das auf seine Weise, aber den ersten Schritt machen die Feuerwehrleute zusammen. „Wer ein Problem hat, der muss es sich vor allem selbst eingestehen, Hilfe gibt es dafür auch von professioneller Seite“. Oder die Wehrführer müssten erkennen, welcher Kamerad das Erlebte nicht wirklich verarbeitet habe. „Solche Einsätze sind zum Glück selten, aber sie gehören dazu. Das muss man akzeptieren.“

Der Fahrer des Transporters starb noch an der Unfallstelle. Quelle: Karl-Ernst Schmidt

Wehrführer: Wir müssen damit umgehen

Feuerwehrmann Steve Klemkow: „Ich lasse das nicht an mich heran. Wenn ich das tun würde, dann könnte ich nicht mehr helfen.“ Quelle: Jana Franke

Ähnlich läuft es auch bei der Wehr in Grevesmühlen, die neben den Klützern ebenfalls vor Ort war. Sie mussten jedoch nicht direkt eingreifen. „Wir sollten die Kameraden unterstützen, aber das war nicht mehr notwendig, so dass wir kurz danach wieder abrücken konnten“, berichtet Steve Klemkow, Wehrführer aus Grevesmühlen. Das Bild, das die Brandschützer vor Ort zu sehen bekamen, gehört zwar nicht zum Alltag für die Retter. „Aber wir müssen und können damit umgehen“, berichtet er. Dass ein 21-Jähriger dabei ums Leben gekommen ist, das sei tragisch. „Aber das darf keinen Einfluss auf unsere Arbeit haben.“

Der Fahrer war im Fahrerhaus so stark eingeklemmt, dass die Feuerwehr ihn rausschneiden musste, die Hilfe kam jedoch zu spät. In diesem Fall waren es nicht die Grevesmühlener, die das Opfer bergen mussten, bei anderen Unfällen jedoch haben sie diese Aufgabe auch erledigt.

„Wenn so etwas im Einsatz vorkommt, dann setzen wir uns danach im Gerätehaus zusammen“, beschreibt der Wehrführer den Ablauf. „Jeder erzählt dann, wie es ihm geht und was er denkt.“ So arbeiten sie das Erlebte auf, zusammen mit den Kameraden. Wem diese Gespräche nicht reichen, der kann sich auch professionelle Hilfe holen. Die entsprechenden Kontakte gibt es bei den Feuerwehren. Steve Klemkow hat seinen eigenen Weg, um mit Extremsituationen fertig zu werden. „Ich lasse das nicht an mich heran. Wenn ich das tun würde, dann könnte ich nicht mehr helfen. Im Einsatz geben wir unser Bestes, tun alles, um die Menschen zu retten.“ Aber manchmal reicht das eben nicht aus. „Aber dann sage ich mir, wir haben alles getan, mehr war nicht möglich.“

Von Michael Prochnow