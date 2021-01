22 neue Corona-Fälle am Freitag in NWM: Weitere Bewohner und Personal von Pflegeheim betroffen

Wismar

Das Gesundheitsamt Nordwestmecklenburg hat am Freitag 22 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Zudem ist eine weitere Person aus dem Landkreis an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Die Gesamtzahl der Fälle seit Pandemiebeginn hat mit 1516 damit die Grenze von 1500 überschritten. Insgesamt sind 834 Menschen im Kreis in Quarantäne. Beim regulären Fallgeschehen stünden nach wie vor Familien im Vordergrund – „hauptsächlich ein einzelner, größerer Familienverbund aus dem Wismarer Umland, von denen die meisten neuen Fälle bereits als Kontaktpersonen geführt wurden“, heißt es aus der Behörde.

Die Inzidenz im Landkreis sinkt um weitere 5 Punkte auf 73,7. Trotz 77 neuer Fälle sinkt auch die Inzidenz auf der Mecklenburgischen Seenplatte fast wieder unter den kritischen Wert auf 201,9. Der Landesdurchschnitt sinkt um 1,8 auf glatt 116.

15 Personen in Wismarer Pflegeheim positiv getestet

In einem der drei von der Hansestadt Wismar betrieben Pflegeheimen gibt es einen Corona-Ausbruch. Laut Hansestadt sind am Freitag zehn Bewohner und fünf Pflegekräfte positiv auf das Coronavirus getestet worden. Bereits am Donnerstag meldete das Gesundheitsamt des Landkreises Nordwestmecklenburg, dass sich zwei Bewohner mit dem Virus infiziert hatten.

Daraufhin wurden bei 30 Personen, darunter Personal und Bewohner, Abstrichtests durchgeführt, organisiert durch die Einrichtungsleitung. „Aktuell liegen positive Testungen bei zehn Bewohnerinnen und Bewohnern und bei fünf Pflegekräften vor. Alle Fälle sind begrenzt auf einen Wohnbereich, der umgehend isoliert wurde“, bestätigt Marco Trunk, Sprecher der Hansestadt Wismar. Alle Bewohner befinden sich in Quarantäne und die Mitarbeiter tragen laut Stadtverwaltung zur Pflege umfassende Schutzausrüstung.

Bewohner wurden letzte Woche geimpft

Bereits in der vergangenen Woche seien die Bewohner von einem Impfteam des Landkreises gegen das Coronavirus geimpft worden. Die Impfungen für die Bewohner habe es am 7. und 8. Januar gegeben. Ein erster Impfschutz dürfte sich allerdings erst in ein paar Tagen entwickeln. Zudem war es erst die erste Impfdosis, die die Bewohner bekommen haben. Nach 21 bis 42 Tagen muss für einen umfassenden Impfschutz eine zweite Dosis verabreicht werden.

Laut Stadtverwaltung wird in dem Pflegeheim regelmäßig getestet: „Die Teststrategie lief nach den Vorgaben des Landes ab. Jede Besucherin und jeder Besucher von außen wurde getestet und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden zweimal in der Woche getestet. Seit einer Woche werden zusätzlich alle Pflegekräfte vor dem Dienstbeginn getestet.“ In drei städtischen Pflegeheimen in Wismar leben rund 280 Bewohner.

Von Michaela Krohn