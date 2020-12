Covid-19 - 22 neue Corona-Fälle in NWM am Dienstag: Schüler in Wismar müssen in Quarantäne

Der Inzidenzwert für den Landkreis Nordwestmecklenburg liegt nun bei 63,6 – der Kreis ist also weiterhin Risikogebiet. Eine Schülerin einer Wismarer Schule wurde zudem positiv auf das Coronavirus getestet.