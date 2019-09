Wismar

Die Werft-Belegschaft wächst weiter: 66 junge Leute haben am Montag ihre Ausbildung bei MV Werften begonnen. In Wismar gibt es 23 Neue – zwölf angehende Konstruktionsmechaniker, zwei Industriemechaniker, zwei Elektroniker für Betriebstechnik, zwei Industriekaufleute, zwei Technische Produktdesigner und drei Dualstudenten. Auch an den anderen beiden Standorten sind die maritimen Nachwuchskräfte von ihren Lehrmeistern, Vertretern der Geschäftsführung und den Betriebsräten willkommen geheißen worden. In Rostock-Warnemünde gibt es 19, in Stralsund 24 neue Auszubildende.

Die sechs dualen Studenten der Fachrichtungen Maschinenbau und Elektrotechnik werden den praktischen Teil der Ausbildung bei MV Werften, den theoretischen an den Hochschulen in Wismar und Stralsund absolvieren.

Insgesamt lernen derzeit 282 junge Menschen – 247 Azubis und 35 duale Studenten – an den drei Standorten der Werftengruppe. Die bietet allen erfolgreichen Absolventen nach der Ausbildung oder dem dualen Studium eine Übernahme in Festanstellung an.

Mehr Infos:

Wismar: Mega-Kran und großer Schiffsblock sorgen für Aufsehen

Zimmer aus Schiffskabinen: So sieht das neue Werfthotel in Wismar aus

Schon 70 Meter hoch: Wismars neuer Mega-Kran wird weiter aufgetürmt

Von OZ