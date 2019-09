23 neue Folgen von Soko Wismar

Wismar

Ab Mittwoch, 25. September, werden jeweils um 18 Uhr 23 neue Folgen der „Soko Wismar“ im ZDF ausgestrahlt. Neben Kriminalhauptkommissar Jan Reuter ( Udo Kroschwald) ermitteln an der rauhen Ostsee auch wieder Lars Pöhlmann ( Dominic Boeer), Karoline Joost ( Nike Fuhrmann) sowie Kai Timmermann ( Mathias Junge). Katharina Blaschke wird als Gerichtsmedizinerin Dr. Helene Sturbeck dem Team zur Seite stehen. Damit gibt es im Ermittlerteam keine Veränderungen in der neuen Staffel.

In der ersten Folge mit dem Titel „Girl's Night“ wollen die Kolleginnen der Soko einen netten Abend miteinander verbringen. Doch Karoline Joost wird Zeugin, wie ein Mann einer Frau K.o.-Tropfen in ihr Glas kippt. Wenig später wird dieser Mann tot aufgefunden. Für Spannung ist gesorgt.

Erste Folge 2004

Mit der Ausstrahlung der neuen Staffel hält das ZDF an der beliebten Vorabendserie fest. „Bisher wurden 345 Folgen als Erstsendung ausgestrahlt“, so Cordelia Gramm von der ZDF-Programmkommunikation. Die erste Folge wurde am 6. Oktober 2004 gesendet.

Zurzeit wird die 17. Staffel gedreht, deren Folgen dann ab Mittwoch bis ins nächste Frühjahr zu sehen sein werden. Gedreht wird diese Staffel mit 23 neuen Folgen bis Dezember. Darüber hinaus wurde in diesem Jahr ein 90-minütiges Serien-Special gedreht, das im kommenden Frühjahr ausgestrahlt wird.

Und die Aussichten für Krimi- und Wismar-Fans sind weiter positiv. Cordelia Gramm: „Zu Beginn des kommenden Jahres schließt sich dann gleich der Dreh der 18. Staffel an.“

Fast vier Millionen Zuschauer

Mit der Zuschauerresonanz ist das Zweite Deutsche Fernsehen zufrieden. Die 16. Staffel mit 27 Folgen von Soko Wismar wurde vom 26. September 2018 bis 3. April ausgestrahlt und erreichte durchschnittlich eine Sehbeteiligung von 3,88 Millionen Zuschauern und einen Marktanteil von 19,0 Prozent. „Mit der Zuschauerresonanz sind wir sehr zufrieden. Die Konstanz der hohen Quoten seit vielen Jahren unterstreicht die Stabilität des Erfolges der Soko Wismar“, so der verantwortliche ZDF-Redakteur Dirk Rademacher.

Zum Vergleich: Die 25 Folgen der 13. Staffel hatten durchschnittlich 3,72 Millionen Zuschauer gesehen. Das entsprach nach Senderangaben einem sehr guten Marktanteil von 18,3 Prozent.

Tourismus profitiert

Für Wismar ist die Vorabendserie beste Werbung. Bürgermeister Thomas Beyer ( SPD) spricht vom „Soko-Effekt im touristischen Marketing“. Aus einer 2017 vorgestellten Tourismus-Studie geht hervor, dass die Serie neugierig auf Wismar macht. Bei den Informationsquellen der Urlauber ist die Kategorie „Kino/Spielfilm“ mit einem Anteil von 15 Prozent überdurchschnittlich gut dabei. Landesweit beträgt der Anteil in dieser Kategorie magere 0,5 Prozent.

Die Soko-Familie Mit der Soko 5113 in München fing 1978 alles an. 33 Jahre später kamen Leipzig und Kitzbühel (beide 2001) hinzu. Köln folgte 2003. Wismar ist die Nummer fünf in der Soko-Familie (2004). In den Folgejahren stießen Sonderkommissionen in Wien, Stuttgart, Hamburg und Potsdam hinzu.

Schon 2010 hatte Wismars damalige Bürgermeisterin Rosemarie Wilcken einen Brief an den ZDF-Intendanten geschrieben und mitgeteilt, dass sie stolz ist, dass es eine Soko mit dem Namen Wismar gibt. „Wir können gar nicht abwarten, dass neue Drehbücher geschrieben werden und hoffen, dass die Soko Wismar zu einem festen Bestandteil im Programm wird“, schrieb sie.

Udo Lindenberg in der Warteschleife

Panik-Rocker Udo Lindenberg (2. v. r.) mit den Soko-Schauspielern Dominic Boeer (l.), Udo Kroschwald (2. v. l.) und Li Hagman (nicht mehr im Team. Lindenberg singt den Titelsong der Serie, den er auch schrieb. Quelle: Jens Kalaene/dpa

Die Hoffnung hat sich erfüllt. Schon damals war die Stadt überzeugt: „Der Name Soko Wismar, die Bilder von der Hansestadt oder auch der Titelsong von Udo Lindenberg – die Krimiserie hat unseren Bekanntheitsgrad erhöht und ist positiv für den Wirtschaftsstandort Wismar.“ Wer übrigens telefonisch nicht zur Stadtverwaltung durchdringt, wird in der Warteschleife mit dem Lindenberg-Song „Und liegt der Fall auch noch so schwer, wir bleiben cool - und denken quer“ vertröstet.

Soko als Stadtführung

Auf die öffentliche Bühne hat es die Soft-Krimiserie auch im Wismarer Stadtbild geschafft. Besucher wandeln bei Stadtführungen mit Ulrike Lebek auf den Spuren der Fernsehserie. „Das ist unsere beliebteste Stadtführung“, sagt Sybille Donath vom Tourismusamt. Die nächsten Gelegenheiten: 1. November sowie zwei Sonderführungen am 27. und 29. Dezember. Außerdem ist im Marienkino am 18. Dezember ein 90-minütiges Weihnachtsspecial von Soko Wismar zu sehen.

