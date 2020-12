Wismar

Nach der landesweiten Tageshöchstzahl von Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern am Dienstag, war auch der Mittwoch ein „turbulenter Tag für das Gesundheitsamt“ Nordwestmecklenburg. So heißt es aus der Kreisverwaltung. 24 neue Covid-19-Fälle mussten am Mittwoch verzeichnet werden. Die Inzidenz steigt nach erster Berechnung damit erneut über 70, nämlich auf 72,4. Außerdem ist eine weitere Person verstorben. Die Gesamtzahl der Menschen in Quarantäne ist leicht gesunken auf 1150

Gut die Hälfte der Neuinfektionen sind Kontaktpersonen der Kategorie 1. Zwei Personen stehen im Zusammenhang zur Altenpflegeeinrichtung der Awo in Grevesmühlen, eine zur Maltesereinrichtung in Wismar.

Unter den Neuinfektionen sind auch ein Patient des Sana-Klinikums Wismar sowie eine dort beschäftigte Person. Das bestätigt am Mittwoch auch Sana-Geschäftsführer Michael Jürgensen der OZ. Demnach würden insgesamt zurzeit 13 Covid-Patienten im Wismarer Klinikum behandelt, von denen noch elf aktiv positiv getestet sind. Ein Patient wird auf der Intensivstation behandelt. Zudem sind aktuell sieben Mitarbeiter des Klinikums positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Reihenabstrich in Behinderteneinrichtung

„Das Fallgeschehen in der Behinderteneinrichtung „Haus am Tannenberg“ in Grevesmühlen geht auch heute weiter und wird intensiv begleitet und die Ermittlungen fortgesetzt. Eine weitere Person wurde heute positiv getestet. Ein Reihenabstrich soll, wie bereits erwähnt, am Donnerstag stattfinden“, heißt es zudem aus dem Gesundheitsamt.

Quarantäne-Anordnungen für Schulen in Wismar

Am Gerhart-Hauptmann-Gymnasium in Wismar gilt bis zum 17. Dezember häusliche Quarantäne für 155 alle Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 11 und 12, die am 1., 2. oder 3. Dezember in der Schule waren. Ein Schüler war positiv getestet worden.

An der Integrierten Gesamtschule „ Johann Wolfgang von Goethe“ in Wismar gilt ebenfalls bis 17. Dezember Quarantäne. Hier sind die Klassen 5b und 6d, sowie Schüler aus der 6e, die mit der 6d zusammen Philosophiekurs haben, betroffen – sofern sie am 1., 2. oder 3. Dezember in der Schule waren. Grund ist auch hier ein positiver Test bei einem Schulkind. Betroffen sind 53 Schüler und zwei Lehrkräfte.

Kein Alkoholausschank

In Umsetzung der neue gefassten Landesverordnung zur „Corona-Ampel“, die am Dienstag erschienen ist, hat der Landkreis am Mittwoch eine Allgemeinverfügung zum Thema Alkoholausschank erlassen. Damit ist ab Donnerstag der Ausschank alkoholischer Getränke an öffentlich zugänglichen Orten untersagt. Nach dem Willen der Landesregierung soll diese Regelung bestehen bleiben, bis das Bundesland MV den Inzidenzwert von 50 für mindestens 14 Tage durchgehend wieder unterschreitet.

Überblick nach Amtsbereichen

Insgesamt stehen seit Pandemiebeginn die Städte Wismar und Grevesmühlen mit den Fallzahlen an oberster Stelle. In Wismar haben sich seit Beginn der Pandemie 227 Menschen mit dem Virus infiziert, aktuell sind 25 aktive Fälle in der Hansestadt gemeldet. In Grevesmühlen haben sich insgesamt 103 Menschen infiziert, aktuell sind es 32. Zwei Amtsbereiche haben ebenfalls hohe Zahlen: Im Amtsbereich Neukloster-Warin sind es seit Pandemiebeginn 73 Menschen, aktuell fünf.

Im Amt Schönberger Land 74, aktuell zwölf. Auch im Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen gab es mit insgesamt 63 relative viele Infektionen. Im Amt Neuburg wurden 26 gezählt, auf der Insel Poel nur sechs, in Rehna und in Gadebusch jeweils 37, im Amt Lützow-Lübstorf 35, im Amt Klützer Winkel 64 und im Amt Grevesmühlen Land 62.

Von Michaela Krohn